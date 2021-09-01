武界隧道口、力行產業道路1個月先後崩坍　林明溱現勘搶通進度

▲投89線崩坍處路基完全流失。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

8月的多次豪大雨，先後造成仁愛鄉投83線武界村隧道口附近、投89線（力行產業道路）嚴重坍塌，其中投83線經縣府緊急搶修，目前已恢復通行，並預計以2.04億經費興建明隧道，維護在地居民的交通便捷和安全；力行產業道路崩塌處因路基完全流失，未來1個月內將趕工闢建臨時便道，再研議長期解決方案。

武界雨量站於8月7日當天累計高達240.5mm雨量，導致邊坡土石崩落，崩塌規模約250公尺高、150公尺長，投83線25K一帶武界隧道出口及附近路面都被土石淹沒；縣府9日起進行崩積土石清除作業，目前已可雙向通車，於8月中旬開始施作的上邊坡鋼軌樁防護柵已完成70公尺，待路基底層穩固後將再鋪設混凝土。

▲南投縣府將申請2億400萬興建明隧道、改善投83線道路。（圖／南投縣政府提供）

南投縣長林明溱今與縣議員廖文賢、仁愛鄉代理鄉長張子孝、縣府工務處長陳錫梧及多位民意代表前往投83線會勘，他和法治村長葉阿良與萬豐村長吳星旺都表示感謝工作人員在1個月內努力搶通，讓萬豐、法治村居民往返埔里和進出運輸蔬菜縮減1小時路程，並呼籲鄉民在工程完工前儘量避免晚上出門，確保安全。

林明溱說，為了避免天氣因素再次影響道路安全，計畫施作170公尺長的明隧道，工程經費約2億400萬元，已向中央提報公共設施災後復建經費申請，審核通過後會儘快設計發包。

▲▼投89線崩坍處路基完全流失。（圖／南投縣政府提供）

林明溱隨後也前往力行產業道路30K+750崩坍處視察，該路段於8月27日發生土石、路基、擋土牆滑落，下邊坡路基崩塌長80公尺，目前仍無法通行，居民須改道路況較危險的紅香支線、新望洋支線通行。

林明溱表示，由於中斷部分路段已無路基，縣府將打除既有護坡，在中斷道路上方開闢長80公尺、寬4至5公尺的臨時便道，並於便道下邊坡設置鋼軌樁，概估經費約550萬元，將加速趕工於1個月內完成；但上邊坡沖刷問題暫時無解，下雨及夜間時可能封閉道路，請民眾配合管制方式通行。



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