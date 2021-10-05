投89線大坍方月餘　南投縣府砸2千萬搶通便道！拚10天內通車

▲投89線30K風災大崩塌仍搶修中，南投縣長林明溱視察並指示加碼邊坡掛網噴漿保護（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

8月間盧碧颱風豪雨造成仁愛鄉投89線（原力行產業道路）30K700公尺處大坍方，200多公尺路基塌毀或埋沒，重創仁愛後山三村各部落2000多村民出入交通，南投縣府先投入600多萬元開闢完成便道；縣長林明溱指為求安全，將再加碼1400萬元，針對仍有坍方之虞的上邊坡掛網噴漿加強保護，10天內重鋪混凝土路面後，就可恢復通車。

林明溱繼災後次日趕赴現場實勘後，4日由工務處長陳錫梧、仁愛鄉代理鄉長張子孝、縣議員林芳伃、廖文賢、代表會副主席蕭傳吉、吳明德及多位村長陪同，再度前往督導搶修進度，也徒步走過便道仔細了解現況，沿途還碰到小規模落石。

林明溱說，這處大坍方如何徹底復建，須仰賴中央支持，但中央對於用邊坡治理、興建橋梁或明隧道意見不統一，今年只核定補助縣府復建工程的規劃經費，縣府會委請專業工程顧問公司提出具體詳實的分析評估，爭取中央最優先補助、最有效徹底解決的復建方案。

林明溱指出，道路坍方中斷仁愛後山發祥、力行、翠華3村6部落2000多居民出入交通，被迫改道台8線、多花大半天時間才能抵達鄉公所等單位所在的霧社，因此投入602萬元，要求承包商以1個月時間搶通長280公尺、寬4到6公尺的便道，並將在10天內鋪設20公分厚的水泥路面，全面恢復通車，同時追加1400萬元，針對上邊坡裸露不穩的部分以掛網噴漿等方式補強保護。

林明溱現勘崩塌路段前，也先抵達投89線46.3K發祥明隧道新建工地，對該工程地錨施設超過9成的進度表示滿意，指可望在年底完工、明年3月通車。



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