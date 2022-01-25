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北市總預算卡關！柯文哲函文政院惹怒議員　黃珊珊急赴議會：非故意

▲▼台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會審議台北市長柯文哲最後一年任期執行總預算案，歷經6天的政黨協商於24日落幕，原本可望於25日順利通過，但因為台北市議員們不滿北市府24日發函行政院，最終散會表示抗議。台北市副市長黃珊珊得知後，緊急趕往台北市議會與議長陳錦祥、各議員溝通，說明程序並非突襲。

台北市議會審議總預算案於24日結束6天的政黨協商，原本預計25日下午於臨時大會後順利通過，但台北市議會25日下午召開臨時大會時，國民黨籍台北市議員王浩表示，上午收到通知，柯文哲24日發函給行政院，要求行政院以上級主管機關的身份，不核准台北市議會以表決通過、不允許覆議的「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」。

由於台北市政府於24日發函行政院，讓各個議員們覺得時機敏感，也質疑故意挑在政黨協商結束後搞突襲，最終議長陳錦祥裁示散會，並等待台北市政府解釋清楚後再繼續召開。原本在北投與里長進行座談會的台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊得知總預算卡關後，由黃珊珊緊急於行程結束後赴市議會，並逐一拜訪陳錦祥、各個議員。

黃珊珊傍晚受訪時回應，北市府對於「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」的立場，早在柯文哲於總質詢、2021年12月22日覆議案時，就已經有表達立場，以及覆議案未過的話將函報行政院內政部宣告無效，「這個立場有一而再再而三的向議會表達，應該滿清楚的。」

黃珊珊表示，今天本來就是按照程序流程，並於24日發到議會，但可能議員們看到後不是很愉快，這點北市府也能夠理解，所以也盡量與議會做說明，「這程序不是我們故意去突襲，而是時程安排的公文流程。」自己事先也不知道發公文的時間，不過公文內容早已簽准過，這就是北市府的立場。

至於與議長陳錦祥溝通後的下一步流程？黃珊珊指出，26日仍會召開大會聽取各黨團意見，剛也有和幾個黨團先做溝通，說明並非刻意挑在此時間點；市府很早就有說明，但議長可能認為此時間不合適，「很抱歉造成議會的困擾，但程序上不是今天才突然的，而是市府很早就有說明立場。」

最後，黃珊珊強調，北市府並沒有突襲，已有調查一下流程，因為法務局舊的科長調職，可能沒有將設定好函請行政院的時程交代給新科長，而府會人員也不知道，「府內本身就是按照公文流程在走，不是刻意或故意，也沒有任何設計。」

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