北市函請政院宣告「重陽金條例」無效　議員怒罵：混蛋柯文哲

▲台北市議會。（資料圖／記者陳家祥攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會審議台北市長柯文哲最後一年任期執行總預算案，歷經6天的政黨協商於24日落幕，原本可望於25日順利通過，但因為台北市政府於24日發函行政院，將日前議會通過的「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」函告無效，引發台北市議員們不滿，認為在政黨協商後發函是藐視議會行為，最終散會表示抗議。

台北市議會審議總預算案，並於24日結束歷經6天的政黨協商，原本預計25日下午於臨時大會後順利通過，但台北市議會25日下午召開臨時大會時，國民黨籍台北市議員王浩表示，上午收到通知，柯文哲24日發函給行政院，要求行政院以上級主管機關的身份，要求不核准台北市議會以表決通過、不允許覆議的「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」。

王浩提及，柯文哲不但不同意市議會機制，還直接送到行政院要求不核備，台北市議會自民國57年改制以來，從來沒看過這樣子的市政府；感謝這6天協商的每位市議員，「但獨獨一個混蛋柯文哲自己不做好事，所以我今天提議散會。」並不通過此次總預算案。

新黨召集人潘懷宗表示，《地方制度法》第32條規定，自治條例經地方立法機關議決後，函送各該地方行政機關，地方行政機關收到後，除了法律另有規定，或依第39條規定提起覆議、第43條規定報請上級政府予以函告無效或聲請司法院解釋者外，應於30日內公布。

潘懷宗說，但市議會覆議案是在2021年12月22日，依照《地方制度法》市府應在30天內公布，也就是說9天前就要公布，在此情況下未依照規定期限發布，應請議會代為發布「台北市重陽敬老禮金致送自制條例」。面對不分黨派的議員不滿，議長陳錦祥裁示散會，並等待台北市政府解釋清楚後再繼續召開。

面對總預算案未過，台北市政府發言人陳智菡回應，北市府原本就決定函報內政部該法案抵觸《地方制度法》、《財政纪律法》、《財政收支劃分法》效力，柯文哲在覆議案表決當天，就已召開記者會向大眾說明，也向議會表示本府立場；經歷6天的政黨協商，感謝議會辛苦維護市民權益，北市府也會依照議會決議執行總預算，為免影響市政運作，會再努力向議會說明溝通。