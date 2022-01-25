北市去年開罰144家非法日租套房　發放102萬檢舉獎金

▲民眾陳情日租套房私自隔間，使用建材恐不防火。（圖／北市觀傳局提供，下同）

記者袁茵／台北報導

隨著農曆春節將近，預期年節期間將有一波出遊人潮，北市觀傳局持續稽查非法旅宿（俗稱日租套房），2021年裁處144家次的日租套房，裁罰金額為1459萬元，並鼓勵民眾有「檢舉獎金」管道，一案給予新台幣1.5萬元獎金，共計68件檢舉案、102萬檢舉獎金，今年觀傳局也會持續加強查處。

北市觀傳局表示，2021年裁處144家次的日租套房，裁罰金額為1459萬元，裁罰家次與金額皆已創下歷史新高，今年也將持續加強查處。

北市觀傳局長劉奕霆指出，部分案例的受處分人聲稱，自國外習慣使用Airbnb等平台尋找短期住宿，誤以為日租套房於國內為合法，於國內也以該平台提供住宿，實則已違反了發展觀光條例的規定；不論以居家共享或任何名義，提供短期住宿收取費用一經觀傳局查獲，就是至少新台幣10萬以上至50萬元的罰金，且一案一罰，奉勸有此情形者及早停止。

對於不慎入住日租套房的民眾，觀傳局提及，有提供一個檢舉獎金的管道，民眾於入住日租套房後，依公布方式將訂房資料與付費證明及屋內照片，向觀傳局申請檢舉獎金，於行政程序裁處業者並收繳罰款完成後，將給予1案新台幣1.5萬元的獎金，2021年共計68件檢舉案、給予102萬檢舉獎金。