圓山飯店廚師一家3口染疫　306人PCR結果出爐

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

圓山飯店廚師一家3口染疫　匡列306人PCR結果出爐

▲▼圓山飯店亮燈「平安」照亮台北夜空。（圖／翻攝圓山飯店）

▲圓山飯店。（圖／翻攝圓山飯店）

記者袁茵、杜冠霖／台北報導

針對圓山飯店西點女廚師一家三口確診案18375（房仲業哥哥）、案18396（圓山飯店西點女廚師妹妹）、案18441（家管媽媽），北市衛生局表示，該案合計匡列居家隔離248人，其中1人陽性為新北市本土案18518，203人陰性、44人檢驗中；擴大採檢306人，其中98人陰性，208檢驗中，職場員工506人快篩結果全數陰性。

在北市23日公布的4例確診中，有3例為士林區一家三口，分別為南港房仲業的哥哥（案18375）、任職圓山飯店的妹妹（案18396）、媽媽（案18441）。

針對該案，衛生局說明，截至25日中午12時止，台北市本土案18375、18396及18441合計匡列居家隔離248人，其中1人陽性為新北市本土案18518，203人陰性、44人檢驗中；擴大採檢306人，其中98人陰性，208檢驗中，職場員工506人快篩結果全數陰性。

衛生局呼籲，有足跡重疊之民眾，於2天內完成PCR採檢，並請加強自我健康監測，每日定時量測體溫及監測有無疑似症狀，如有發燒、腹瀉、喉嚨痛、咳嗽等呼吸道症狀或嗅味覺異常等症狀，請儘速就醫或前往台北市立聯合醫院和平、中興、仁愛、陽明、忠孝院區、關渡及萬芳醫院等7家台北市醫院採檢站採檢。　　　　

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