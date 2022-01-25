患者可「不經醫院診斷」自行通報染疫　日本防疫新規惹議

▲日本厚生勞動大臣後藤茂之（中）宣布，年輕確診者未來可不必經過醫療院所診斷確診，僅靠快篩結果就開始進行居家療養，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

日本Omicron疫情升溫，衝擊醫療體系。為了減輕醫療機構的負擔，厚生勞動大臣後藤茂之24日宣布，政府未來將允許重症風險較低的年輕確診者，在不接受醫療機構檢測的情況下，向相關部門通報染疫後就開始進行居家療養，不過這項新政策在日本引發了極大爭議。

據共同社報導，新政適用的對象為已完整接種過2劑疫苗，且無基礎疾病的40歲以下人士，未來這些年輕人若出現發燒等新冠症狀，不必再前往醫療院所接受篩檢，只需購買快篩盒自行檢測即可。

若檢測結果呈陽性的話，他們也不必到醫院或診所接受治療，只需向相關單位通報後，就可以在家進行居家療養。此外，若曾與患者有過密切接觸的人士也出現了新冠症狀，那他們同樣不必接受檢驗，而醫師也可以直接診斷他感染了新冠。

報導稱，政府推出與過去方向大不相同的的新方針，是因為Omicron的特性已出現轉變，而且政府也希望藉此減輕日本的醫療負擔。不過，這項新政策在日本引發極大爭議，有人抨擊政府未考慮私人機構不會隨意允許員工休假「居家療養」，也有醫護批評，此政策與全民接受醫療服務的權利相悖。

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