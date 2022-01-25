高科大男染Omicron菲律賓株！感染源仍不明　鎖定旗津紅區追查

▲高雄市長陳其邁說明疫情最新狀況。（圖／高雄市政府提供）



記者賴文萱、林冠吟／高雄報導

高雄港埠群聚風暴延燒，指揮中心25日宣布新增13例台灣本土病例，其中高雄再增4例，目前累計54例。市長陳其邁25日下午表示，先前感染源不明的高科大學生，其最新基因定序已出爐，屬於菲律賓Omicron病毒株，確認為境外病毒，高市府會再繼續比對相關確診個案的電子足跡，以釐清其詳細感染源，並將旗津等相關區域列為重點區域，初步推測染疫原因可能與旗津脫不了關係。

該名確診個案為案18309，為20多歲男性，就讀於高雄科技大學旗津校區，其10日曾到台北，12日回到高雄，14又回台北，有多次南北往返的情形，並在15日出現發燒情形，18日出現上呼吸道症狀，21日到診所就醫並確診，Ct值24.22，目前於負壓隔離病房治療中。

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稍早高雄市府也公布該名男大生的病毒序列，確認為感染Omicron病毒，其病毒株屬於菲律賓，顯然是境外感染個案，儘管已驗出其病毒序列，但仍然無法釐清該名男大生的感染源到底從何而來。衛生局先前也表示，由於個案活動時間、地點和行動描述有相當的落差，目前仍在疫調中，相關接觸者也還在匡列中，在此風險下，也針對是否可能在旗津有不特定風險有疑慮，畢竟旗津中島有出現確診個案，市府將針對校區設置篩檢站，初步將通知200多人回校採檢，採檢後依據風險狀況，分別進行居家隔離或自主健康管理。

陳其邁也指出，由於目前尚仍無法釐清男大生的感染源到底為何，只知其感染病毒確定為菲律賓Omicron病毒，目前會將重點區域放在旗津等相關熱區，初步推測與旗津脫不了關係，市府也會再繼續比對確診者的電子足跡，以釐清其詳細感染源。