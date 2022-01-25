傳播更快！「Omicron的妹妹」入侵高雄　醫：注意第8條傳播鏈

記者邱晟軒／綜合報導

高雄港區群聚感染持續延燒，指揮中心昨公布3例個案驗出Omicron菲律賓株（BA.2），該病毒株被稱為「Omicron的妹妹」。對此，醫師潘建志今在臉書示警這波台灣本土第8條傳播鏈，直言「認為Omicron能達成群體免疫的想法，還是太天真」。

潘建志25日在臉書發文表示，BA.2變異被叫做Omicron的妹妹，在丹麥有取代Omicron的趨勢，Omicron清除 Delta，但BA.2又取代了Omicron，所謂螳螂補蟬，黃雀在後，「丹麥因為BA.2，本來減少的確診數又增加起來，瑞典也是，傳播速度快了一點，但住院率差不多。」

潘建志示警，高雄有確診個案驗出BA.2（新聞中叫菲律賓株），這波台灣本土第8條傳播鏈，要小心提防。

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潘建志指出，雖說BA.2是妹妹，但長的和姐姐Omicron-BA.1不太像，基因上有20-30個點位差異。BA.2 變異在S蛋白上和Omicron如此不同，本來能用PCR時出現的SGTF（S Gene Test Failure/S基因檢驗缺失）來快速分辨Omicron和Delta，但BA.2又沒有S基因檢驗缺失，一定要做基因定序，繼續用SGTF 這招，會把BA.2 誤認為Delta。

潘建志文末提醒，認為Omicron能達成群體免疫的想法，還是太天真，你看，馬上又出現BA.2妹妹來攪局了，「醒醒吧，連Omicron都有妹妹了，你還是沒有。」