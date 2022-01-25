酒精消毒有用嗎？Omicron在皮膚上可活最久　研究曝1招打垮病毒

▲ Omicron在塑膠表面上可存活的時間最長。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本研究人員發現，相較新冠病毒此前已知變異株，Omicron變種可在塑膠表面及人類皮膚上存活的時間最長，不過只要接觸含酒精的消毒液15秒後，所有病毒都會完全失去活性。

根據《路透社》，這項研究發表於預印本資料庫bioRxiv，尚未經同儕審查。研究人員發現，Omicron病毒具有高度「環境穩定性」，也就是維持傳染性的能力，有助Omicron取代Delta病毒，成為主流毒株並迅速傳播。

研究指出，新冠病毒原始毒株及Alpha、Beta、Gamma、Delta變種在塑膠表面上平均存活時間分別為56、191.3、156.6、59.3及114小時，Omicron卻能存活193.5小時，長達8天。

而在人類皮膚樣本上，原始病毒平均存活8.6小時，Alpha、Beta、Gamma及Delta變種分別為19.6、19.1、11及16.8小時，Omicron變種則達21.1小時。

不過，所有變種病毒在人類皮膚上，只要接觸含酒精的洗手液15秒後，就會完全失去活性。因此研究人員指出，強烈建議遵守世界衛生組織（WHO）指南，繼續使用消毒產品維持手部衛生，避免感染。

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