　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

酒精消毒有用嗎？Omicron在皮膚上可活最久　研究曝1招打垮病毒

▲▼日本疫情,Omicron疫情,日本Omicron疫情。（圖／路透）

▲ Omicron在塑膠表面上可存活的時間最長。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本研究人員發現，相較新冠病毒此前已知變異株，Omicron變種可在塑膠表面及人類皮膚上存活的時間最長，不過只要接觸含酒精的消毒液15秒後，所有病毒都會完全失去活性。

根據《路透社》，這項研究發表於預印本資料庫bioRxiv，尚未經同儕審查。研究人員發現，Omicron病毒具有高度「環境穩定性」，也就是維持傳染性的能力，有助Omicron取代Delta病毒，成為主流毒株並迅速傳播。

研究指出，新冠病毒原始毒株及Alpha、Beta、Gamma、Delta變種在塑膠表面上平均存活時間分別為56、191.3、156.6、59.3及114小時，Omicron卻能存活193.5小時，長達8天。

而在人類皮膚樣本上，原始病毒平均存活8.6小時，Alpha、Beta、Gamma及Delta變種分別為19.6、19.1、11及16.8小時，Omicron變種則達21.1小時。

不過，所有變種病毒在人類皮膚上，只要接觸含酒精的洗手液15秒後，就會完全失去活性。因此研究人員指出，強烈建議遵守世界衛生組織（WHO）指南，繼續使用消毒產品維持手部衛生，避免感染。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
高雄本土-3！　染疫爸「看病傳3人」大逆轉
北市「春節疫苗」逾2萬名額全搶光！　明天還有機會
快訊／7-11開出2張千萬發票！　中獎名單一次看
「妹妹掉下去了」新莊2歲女童墜樓亡　母殯儀館崩潰哭
涉掏空聯昌1.5億！　東元前董事黃育仁遭搜索約談
快訊／全聯開出千萬發票！　200萬得主也有
快訊／桃園本土+7！媽媽陪病兒子確診　居服員傳播鏈再添2人
快訊／高雄傳幼童快篩陽！幼兒園緊急停課　衛生局回應
快訊／北市公布新確診足跡！　新光三越、微風信義　
快訊／只花4元成千萬富翁！　全家發票中獎名單一次看
長榮鳳凰確診女員工疑為感染源！　台北同學確診
快訊／高雄社區篩檢揪出首例陽性！　碼頭工到染疫友人家確診
快訊／高科大學生確定染Omicron！　傳染源不明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

帛琉新冠確診3天連翻倍！Omicron攻破「最後淨土」　境外移入掀疫情

酒精消毒有用嗎？Omicron在皮膚上可活最久　研究曝1招打垮病毒

球迷穿「彭帥在哪裡？」T恤被阻　澳網改口：不鬧事就放行

地球已被玷汙！他曝「近5年恐怖變化」　冰川消退、極端天氣劇增

烏克蘭21歲女大生自願入伍　憂俄軍入侵！上千年輕男女預備役受訓

嗅覺半年未恢復！她染疫留下恐怖後遺症　聞咖哩味像廢水

空姐變胖就扣薪！阿聯酋前員工揭「超魔鬼監控」　隨時突襲量體重

黑幫鬥毆大鬧　印尼夜店起火「整間燒毀」！至少19人喪命

患者可「不經醫院診斷」自行通報染疫　日本防疫新規惹議

北韓又不安分了！疑朝日本海試射「2枚巡弋飛彈」　南韓軍方分析中

《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ

《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

《我吃了那男孩一整年的早餐》正式預告

「蒜頭接班狗」拍桌討肉肉　美容師差點掉淚：真的好像

《夜路》凱特布蘭琪化身蛇蠍美人　與「渣男」布萊德利庫柏聯手詐騙

路上遇舞龍團僅剩單線道　他超車擦撞廟方人員急關心

《華燈》中村桑曾是S.H.E男主角！　Ella宣示主權：我比蘇媽媽更久

帛琉新冠確診3天連翻倍！Omicron攻破「最後淨土」　境外移入掀疫情

酒精消毒有用嗎？Omicron在皮膚上可活最久　研究曝1招打垮病毒

球迷穿「彭帥在哪裡？」T恤被阻　澳網改口：不鬧事就放行

地球已被玷汙！他曝「近5年恐怖變化」　冰川消退、極端天氣劇增

烏克蘭21歲女大生自願入伍　憂俄軍入侵！上千年輕男女預備役受訓

嗅覺半年未恢復！她染疫留下恐怖後遺症　聞咖哩味像廢水

空姐變胖就扣薪！阿聯酋前員工揭「超魔鬼監控」　隨時突襲量體重

黑幫鬥毆大鬧　印尼夜店起火「整間燒毀」！至少19人喪命

患者可「不經醫院診斷」自行通報染疫　日本防疫新規惹議

北韓又不安分了！疑朝日本海試射「2枚巡弋飛彈」　南韓軍方分析中

台中東區大樓飆漲逾6成　帶動太平房價坐2望3

貨車載滿冷凍蝦…下秒失速翻車冒煙　司機慘死現場畫面曝

加強重要節日安全維護工作起跑　潘孟安慰問四大民力＋警察

竹市府攜手愛心店家　「呷熊飽」餐券助弱勢家庭溫飽過年

從深山喝到海邊！全台6間公認必訪解憂咖啡　泡進大自然放空歸零

雲林防疫不停學　「居家學習教師遠距教學視訊設備」今啟用

高雄本土-3！染疫爸「診所看病傳3人」大逆轉　複驗轉陰撤案號

帛琉新冠確診3天連翻倍！Omicron攻破「最後淨土」　境外移入掀疫情

逾2萬名額全滿！北市「春節疫苗」預約完畢　錯過可等明天搶3廠牌

國民黨反感度創16年新高　洪秀柱：朱立倫剛上台別苛責

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

國際熱門新聞

快篩前出現1症狀　恐已染Omicron

美F-35C戰機撞航母！　飛行員在內7人受傷

烏克蘭緊張　北約派軍艦軍機赴東歐

加強劑驚爆恐怖副作用　她打完急住院6天！

譚德塞：今年有望結束疫情嚴重階段

德國驚傳校園槍擊　傷亡人數不明

北約：美國考慮調西歐部隊到東歐

烏克蘭將領驚爆「俄入侵時機」：與北京有關

止汗劑直射乳頭　男大生胸前2點噴飛

海德堡大學槍擊案1死3傷　凶嫌自盡亡

拜登罵福斯記者「son of a bitch」

金融時報：共軍出沒東部外海　台須改作戰計畫

男友上電視摟別人　她看球才知被綠

海德堡大學槍手身分曝！　作案動機調查中

更多熱門

相關新聞

高陳其邁：熱區民眾需進行加強自主健康管理

高陳其邁：熱區民眾需進行加強自主健康管理

指揮中心25日宣布台灣本土病例新增13例，其中高雄新增4例，高雄市長陳其邁也宣布，1月12日曾進出中島的相關民眾，必須一律接受篩檢，民眾須通過3次篩檢2次PCR與1次快篩，以確保其健康狀況，並發放相關細胞簡訊，民眾若無理由拒檢，市府最高可處1.5萬元罰鍰。同時市府所匡列相關熱區包含中島區、修船廠、造船廠等附近居民，也必須採取加強自主健康管理。

快訊／17日逛遍信義區新光三越、微風信義　北市公布2確診者足跡

快訊／17日逛遍信義區新光三越、微風信義　北市公布2確診者足跡

即／社區篩檢站驗出首例　碼頭工人友人家染疫

即／社區篩檢站驗出首例　碼頭工人友人家染疫

「Omicron的妹妹」入侵高雄　醫：注意第8條傳播鏈

「Omicron的妹妹」入侵高雄　醫：注意第8條傳播鏈

她染後嗅覺半年未恢復　聞咖哩味像廢水

她染後嗅覺半年未恢復　聞咖哩味像廢水

關鍵字：

世界疫情新冠肺炎Omicron

讀者迴響

熱門新聞

快訊／納豆發聲明！「最新現況曝光」

台南Josh被老婆家暴　嗆他死媽寶

鴻海子公司宣布「尾牙獎項全部重抽」不算數

獨家／痛毆台南Josh！老婆Amber「爆氣原因」曝光

快訊／宋智雅突發「黑衣憔悴」道歉片！

納豆遭爆「放腦室外引流管」保命！

港籍妻產後成植物人！夫淚控台中婦產科

女友確診「同住3天+床戰」他卻沒被感染！列3原因

痛毆台南Josh！老婆凌晨胃出血送急診

又1縣市變色！最新本土地圖曝　今年確診達300例

茄子蛋MV男星爆劈腿「無套逼妻墮胎」！

獨家／納豆被爆腦幹出血「無意識」

納豆女友依依心疼發聲！

Josh開箱16坪鳥籠房！眾傻了：難怪老婆會生氣

納豆傳腦出血開刀...醫院多人守候　經紀人無奈發聲

更多

最夯影音

更多
《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ

《認哥》沒剪光宋智雅...收視成「今年最爛」　可愛熱舞+嗲音重現「走吧小狗！」不勝唏噓QQ
《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

《全明星3》黃沐妍直播失言：MVP亂頒！　遭出征急道歉…林敬倫笑「罰寫100遍」

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

「載孕妻」蘇花改隧道被攔車！　阿伯譙3字經...再撂2大嬸助陣

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

納豆動完腦出血手術...人在加護病房！　醫院多人守候經紀人無奈：別打擾其他家屬

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

米克斯露長腿挺滑嫩屁屁　嫵媚回眸媽呆掉：太性感

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面