與病毒共存「確診爆100倍」！澳洲現況曝光　醫：死亡的都這族群

▲澳洲和台灣防疫情況相似。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

面對許多專家喊出「與病毒共存」的口號，指揮官陳時中坦言，在沒計畫的前提下，任意與病毒共存，是不負責的作為。對此，醫師潘建志揭澳洲現況，表示當地防疫情況類似台灣，不過由於一改清零政策，面對Omicron的入侵，「澳洲住院和死亡人數創歷史新高，醫療緊繃，大量缺工，總理民調下滑。」

萬芳醫院精神科醫師潘建志在臉書提到，Omicron進入澳洲，早台灣1個月，現況非常值得參考，過去他們嚴格封城清零，但這次總理莫里森（Scott Morrison）帶頭喊出「和病毒共存」的口號，並反覆重申絕不走回頭路，結果1月12日出現確診高峰，來到單日17萬5千例。

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澳洲防疫情況與台灣多有相似，像是第一劑疫苗覆蓋率接近八成，隔離加護病房數差不多1000床，同樣四面環海，防疫關卡是機場、海港，而優勢則包括國民平均所得是台灣兩倍、人口密度低很多。他也提到，「雖說和病毒共存，但澳洲政府也不完全放牛吃草，只是不再封城，還是有管制社交距離、口罩、洗手、隔離要做，疫苗要打，還EUA通過Novavax疫苗。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

至於總理高喊病毒共存的結果，潘建志直指，是確診數大量增加100倍，「新冠住院有5000+例，住加護病房400+例，單日死亡人數升到歷史新高88人，確診以年輕人最多，但死亡的都是老年人。」

最後，潘建志也感嘆，「台灣因應Omicron的方向，雖然政治人物含糊其辭、刀切豆腐兩面光，但防疫等級不明確提升，人流塞車餐廳內用一如往常，實質上等於澳洲的與新冠病毒共存。Omicron海嘯襲來，若確診住院創新高，成百上千長輩死亡，孝順的台灣人可以接受嗎？」