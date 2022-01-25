酒駕罰則加重「蔡英文再拋零容忍」　孫大千轟：根本年度幹話

▲孫大千。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院昨三讀通過修法，增訂酒駕肇事併科罰金可至300萬、提高酒駕未肇事刑期至3年以下，以及10年內兩度酒駕的累犯，可公布姓名、照片及違法事實，而總統蔡英文透過臉書回應，政府對酒駕一定零容忍。對此，國民黨政策會副執行長孫大千痛批，根本就是一句年度幹話。

立法院昨三讀通過《道路交通管理處罰條例》及《刑法》部分條文修正草案。前者明定，公路主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、照片及違法事實，並加重同行者連坐處分最高至新台幣1.5萬元罰鍰。

後者則為，酒駕未肇事刑責，從現行的2年以下有期徒刑改為3年以下，得併科30萬元以下罰金。至於酒駕肇事致人於死或致重傷者，不論初犯或再犯，維持現行刑度，但增訂得併科罰金100萬元至300萬元不等的規定，細項為：致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣200萬元以下罰金；致重傷者，則處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

另三讀條文也規定，酒駕經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於10年內再犯致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金；致重傷者，則則處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。

對於立法院三讀通過加重酒駕罰則，蔡英文在臉書表示，對於酒駕事件，政府一定零容忍，除了加重罰責，杜絕僥倖心態，我們也會持續透過嚴格執法、重視戒癮治療等各面向，來全力降低酒駕事件的發生。

但孫大千不埋單蔡英文的說法，25日透過臉書批評，蔡英文的「酒駕零容忍」，根本就是一句「年度幹話」。孫四問蔡，一、民進黨內許多重要官員都有酒駕的紀錄，然而他們仍然能夠平步青雲，坐擁權力，這就是蔡英文口中的酒駕零容忍嗎？

二、酒駕上路原本就是一種蓄意致人於死的行為，然而法務部在修法的過程當中，始終不願意全面提高最低本刑，導致法官判案時有輕判的空間，這就是蔡英文口中的酒駕零容忍嗎？

三、酒駕肇事致死初犯就已經天理不容了，法務部卻仍然堅持最低本刑為3年以上，一定要等到再犯肇事致死，才能夠改為5年以上，這究竟是什麼鬼立法邏輯？這就是蔡英文口中的酒駕零容忍嗎？

四、在民進黨執政過程中，酒駕肇事致死所造成的家庭悲劇一再發生，蔡英文永遠都是用雷聲大雨點小，高高舉起輕輕放下的方式來推動修法，平息民怨，所以導致酒駕刑責的嚇阻效果極為有限。如果真的零容忍，為什麼會有一次又一次的酒駕致死事件發生呢？