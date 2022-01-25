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社會 社會焦點 保障人權

屏東男5年2次酒駕愛車遭扣　全家總動員冒大雨繳清12萬

▲執行署屏東分署查扣自小客車 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲執行署屏東分署查扣自小客車 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

佳冬鄉黃姓男子5年內2次酒駕被查獲，被開罰12萬元，他到監理站辦理分期付款後就拒繳，執行署屏東分署人員查扣目前家人代用的自小客車，家人親友頂著大雨、塞車幫他完成繳款作業，領回該輛車，讓執行人員感受到親情的偉大。

▲執行署屏東分署查扣自小客車 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

1月22日為全國補上班日，屏東下著大雨，法務部行政執行署屏東分署依舊強力執行酒駕案件。

有一黃姓男子於2020年間開著小貨車，行經佳冬鄉文化一路被警察攔獲五年內第二次酒駕，遭開罰12萬元，義務人在監理站辦分期後只繳了一期就不再繳納，案件移送分署執行。

書記官及執行員當天至佳冬上門查封義務人所有的福斯GOLF房車一部，義務人不在家，家人又聯絡不上，該部俗稱小鋼炮的房車現為義務人家人使用中，家人趕緊收拾車上的私人物品，交由執行人員張貼封條準備拖吊回分署。

在執行人員等待拖吊車到場時，義務人的父親當場拿出存摺及印章希望代為繳納。由於長輩沒有申辦提款卡，無法就近至便利商店ATM領錢，父親便央請義務人的胞姐及胞兄前往潮州鎮的金融機構臨櫃，提款義務人二次酒駕、闖紅燈等共13萬餘元罰單的金額，再到郵局轉成郵政匯票。

在大雨中一路塞車，全家總動員過了一個半小時，終於全額繳清，現場久候的執行人員也當場撕去封條，讓義務人的家人可以繼續正常使用該部維護狀況良好的小鋼炮。

屏東分署表示，近日發生多起酒駕肇事致人死傷案件，造成用路人家庭破碎，義務人父親愛子心切動員兄姊合力繳清，希望義務人能感受到家人的情意。

屏東分署呼籲所有的駕駛人能尊重用路人的生命權避免酒駕，尤其是春節期間，與自己的家人溫馨團聚的同時，也要愛惜別人的家人，屏東分署響應酒駕零容忍，將繼續強力執行以貫徹交通正義，共同保障用路人安全。

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