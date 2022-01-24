不熟路況讓友酒駕釀1死1傷　台中小黃司機稱「不知他有喝酒」挨罰

▲運將余男讓友人酒駕，結果自撞民宅翻車。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市大雅區23日晚間發生一起死亡車禍，余姓計程車司機與王姓友人行經東大路某處公園時，因起了大霧且路況不熟，余男涉嫌將計程車交給王男駕駛，最後王男自撞民宅水泥柱，導致車輛翻覆，王男因此傷重不治，余男也腿部受創。事後警方測得王男酒精濃度超標，今日下午檢察官率法醫相驗，初判死因為創傷性休克，有頭、臉出血等傷勢；另外，余男雖辯稱不知王有飲酒情形，仍遭警方依道交條例開罰，將被吊扣駕照3月、另處600元以上3000元以下罰鍰。

檢警調查，余男為計程車運將，該輛計程車為車行所有，余向其承租。余男（54歲）與友人王男（30歲）昨從桃園出發至台中探視王男母親，結束後再駕車前往王男友人住處，途中行經大雅區東大路附近某處公園時，由於當地起了濃霧，余男因視線不明及不熟路況，始終在原地繞轉，與王男協調後，遂轉由王男開車。

未料2人行駛至東大路二段1100巷時，車輛不明原因失控撞上社區別墅的水泥柱，再撞上路旁4輛機車後翻車，王男困在翻覆的車內，當場失去呼吸心跳，消防員使用破壞器材將他救出，隨即送往台中榮總急救，於今凌晨宣告不治；余男自行走出車外，頭部外傷、胸痛、腿部受傷，意識清醒，送光田綜合醫院急救。王男經院方抽血檢測有酒精反應，余男則無。

余男在醫院接受治療後第一時間向警方供稱，駕車的是王男，但對於為何更換駕駛、於何處換人駕駛，語意不清，致使警方對其說法抱持懷疑；經檢察官率法醫相驗王男遺體，依據安全帶勒痕判斷，才確認王男是駕駛，但余男辯稱不知王有飲酒、在車內也沒聞到酒味。詳細肇事原因及經過檢警尚在調查釐清。

警方指出，余男讓酒精濃度超標的王男開車，已觸犯道路交通管理處罰條例第35條第7及第8項，將被吊扣駕照3月，並處600元以上3000元以下罰鍰。

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▲計程車自撞翻車，車損嚴重，造成1死1傷。（圖／民眾提供）