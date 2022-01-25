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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

姚人多轟蔡英文「妳讓國民陷入價值錯亂」：把轉型正義當政治工具

▲▼ 2019大陸台商春節聯誼酒會,章小月,陳明通,姚人多。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統府前副秘書長姚人多。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

針對總統蔡英文日前出席「蔣經國總統圖書館」開幕活動，前總統府副秘書長姚人多以「總統，妳錯了」為題撰文，認為這是價值錯亂的事，「妳讓妳的國民陷入道德及價值上的錯亂，妳讓轉型正義無以為繼，妳紀念蔣經國的邏輯恰好就是蔣家迫害台灣人民所使用的邏輯」。

對於蔡英文出席「蔣經國總統圖書館」開幕活動，姚人多近日接連在個人臉書帳號發文，但皆刪文；25日上午，他首次公開貼文，嚴肅談論蔡英文去紀念蔣經國的事，他也澄清，自己並不是蔡英文的幕僚，而是以一個社會學者的身份。

「很多人可能都知道了，對於蔡總統去紀念蔣經國的事，我是非常不以為然。」姚人多說，這是一個價值錯亂的事，他第一反應是，那今年的二二八她面對那些被迫害者及被迫害者家屬時要說什麼，用最近比較流行的術語來說，她要拿什麼「人設」去面對那些人。

姚人多表示，他一直覺得，在政治上總是有一些東西不應該被拿出來交換，而這些不能交換的東西便構成了價值，「我之所以反對蔡總統去紀念蔣經國，原因就在這裡」。

姚人多認為，因為蔡英文把轉型正義拿去政治市場上交換，或者，更精準的說法是，她把轉型正義拿來做為政黨角力與政治攻防的工具，「這是錯的，甚至，是不道德的」。

姚人多說，全世界宣稱要做轉型正義的國家很少有國家元首會這樣做，一個宣稱要做轉型正義的總統，最後變成獨裁者的傳人，這種事我實在不知道該哭還是該笑。

姚人多強調，為了要掩飾她去紀念蔣經國的非道德性，也就是「人設」上的不一致，總統府這兩天動員了大量的媒體輿論，試圖把風向帶到蔡英文去蔣經國園區的現場教訓藍營的政治人物，「甚至她這一趟是去搶國民黨的神主牌之類在我看來是荒謬無比的言論」。

「在往後的日子裡，你就會看到一個有時候紀念蔣經國，有時候紀念鄭南榕的蔡總統。你準備好要活得這麼不一致了嗎？」姚人多說，紀念蔣經國，要搶神主牌，不會是一次性的活動，它勢必是一種持續性的政治宣示，你打算給蔡英文幾次出席紀念蔣經國的機會呢？

「今天，蔡總統高舉反共保台大旗的同時，我們難道不正是在複製威權時代的邏輯嗎？」姚人多表示，蔡總統帶著「反共保台」四個字去紀念蔣經國，等於是在告訴台灣人民，反共大於人權，反共大於自由，只要統治者反共，他做的一切都可以功過相抵，「我要問，難道在民主化這麼多年後，民進黨還要隔代遺傳這種論點嗎？」

姚人多強調，在他心目中，蔡英文是一位好總統，國民黨任何一任總統都比不過她，不過他希望蔡英文能更好，為了要更好，就必須承認，一位好總統並不代表做的每一件事都是對的。

姚人多認為，面對價值相關的政治議題，她必須更加謹慎使用她總統的職權，她在毫無準備的情況下去紀念蔣經國，台灣社會不會更團結，就算團結，也是團結在威權統治的心態下，沒有任何一個國家在威權遺緒的壟罩下仍能繼續深化民主跟自由。

「總統，您錯了。」姚人多說，妳讓妳的國民陷入道德及價值上的錯亂，妳讓轉型正義無以為繼，妳紀念蔣經國的邏輯恰好就是蔣家迫害台灣人民所使用的邏輯；他強調，很期待看她二二八的時候如何面對受難者，在那一天，請無論如何不要忘記，自己是一位宣稱要推動轉型正義的總統。

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關鍵字：

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