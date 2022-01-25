立院三讀「酒駕累犯公布姓名照片」　侯友宜：預防性羈押更有效

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）



記者楊蕓／新北報導

國內酒駕事故頻傳，立法院昨（24日）通過修法，加重酒駕處罰規定，並明定公路主管機關得公布酒駕累犯照片、姓名。對此，新北市長侯友宜表示，這是一種作法，但對於累犯採取預防性羈押會更有效果，希望這部分可以再去思考。

立法院臨時會24日通過修法，有關酒駕即便未肇事的刑責，從現行的2年以下有期徒刑改為3年以下，得併科新台幣30萬元以下罰金；另外，明定公路主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、照片及違法事實，並加重同行者連坐處分最高至新台幣1.5萬元罰鍰。

侯友宜25日受訪時表示，酒駕是犯罪行為，絕對零容忍，針對酒駕，民眾殷殷期待立法通過後，能夠有效力的嚇阻酒駕發生，尤其民眾一直再三呼籲酒駕累犯採取預防性的羈押，這部分希望能夠再行思考。

侯友宜表示，交通執法單位也特別提到，處罰人以外，還有車輛的執行、查扣的時段要非常清楚，具有執法的效力，這些都是在立法中要更周全的，最重要的是絕對不能以身試法，喝了酒就是不能開車，他強調，這不只是用法令界定而已，還是呼籲民眾們要自我要求，喝了酒就不能開車，大家一起酒駕零容忍，全力防範，不讓事故發生。

針對修法明定，公路主管機關得公布10年內第2次酒駕累犯者姓名、照片及違法事實，侯友宜則說，這是一種作法，但如果只要是累犯，就採取預防性羈押，會更有效果，希望這個部分可以再去思考。