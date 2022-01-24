黃偉哲視察春安工作首日臨檢　肯定南警工作辛勞

▲台南市長黃偉哲由市警局局長方仰寧及守望相助大隊大隊長宋俊明陪同，前往慰問龍潭里守望相助隊及執行路檢勤務的永康分局員警，並致贈慰問金及慰問品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春節將至，台南市長黃偉哲指示台南市警局，加強重要節日安全維護工作，務必讓市民安心過節，24日深夜黃偉哲出席全市同步擴大臨檢勤前教育會議，聽取市警局報告加強重要節日安全維護工作三大主軸：「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，黃偉哲肯定嘉許全體員警辛勞。

會後黃偉哲市長，由市警局局長方仰寧及守望相助大隊大隊長宋俊明陪同，前往慰問龍潭里守望相助隊及執行路檢勤務的永康分局員警，並致贈慰問金及慰問品。

黃偉哲市長會中肯定市警局對治安、交通的表現，對於剛結束的全國性公民投票，以及耶誕跨年活動，市警局投入了所有警、民力，各項安維工作警衛部署周延萬全，任務均能圓滿達成，表現值得肯定。

黃偉哲市長亦期許所有參與維護治安的單位，為期15天的「加強重要節日安全維護工作」（昔稱「春安工作」），三大工作主軸「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，要秉持「智慧城市、科技建警」之理念，運用科技執法，整合大數據分析，並積極整合第三方警政及民間力量，為大台南的治安、交通把關，打造安全宜居的幸福城市，讓市民安心、快樂過好年。

北部疫情有升溫趨勢，春節連假期間，將有大規模的南北移動，黃偉哲要求警察人員確實遵守防疫規定，施打疫苗、戴口罩、勤洗手及維持社交距離，勿因年節的歡樂氣氛而鬆懈，並提醒執行各項勤務要做好防護工作。

對於返鄉團圓、出遊走春、拜廟祈福等年節活動，交通流量預期大增，期勉全體警察人員發揮團隊精神，除了配合市府施政外，更應結合義警、義交、民防、巡守、志工等民間5力，全力為台南市一同打拼，讓台南不僅有美食美景，更有安全安心的好生活。

台南市警局所轄一、二、三、四、五、六、永康、歸仁、新化、善化、佳里、新營、麻豆、學甲、玉井、白河等16個分局同步執行春安首日臨檢路檢務。2022年加強重要節日安全維護工作（昔稱「春安工作」）為期15天，於1月24日22時起至2月7日24時止，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，加強犯罪預防、維護交通順暢、立即反映民眾需求。

麻豆警分局於1月24日春安首日晚間為淨化治安，即針對轄內多家小吃部、KTV等相關行業實施擴大臨檢，查緝不法，杜絕防疫破口，總計共查獲違反實聯制4人、疫苗未施打2劑3人、未戴口罩4人、違反菸害防制法2人及1家業者未申請有女陪侍復業，卻實際從事陪侍行為等違規，另外亦於易發生酒駕違規、肇事熱點、餐飲營業場所密集路段、聯外幹道及橋樑等地，規劃酒測路檢勤務，加強執法強度，嚴格取締酒駕。