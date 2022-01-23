　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南公布春節期間宗教場所防疫指引　黃偉哲呼籲民選公職人員配合中央跑攤禁令

▲台南市長黃偉哲指出，23日新公布高雄50多歲男性個案18399 ，1月20日曾前往台南市施家小卷米粉、永泰興蜜餞行、周氏蝦捲台南總店，相關涉足地點皆已完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲呼籲民選公職人員配合中央最新規定，23日起禁止跑攤行程，請大家相忍為防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲呼籲民選公職人員配合中央最新規定，23日起禁止跑攤行程，請大家相忍為防疫，共同度過這波疫情，民政局也於記者會中說明春節期間宗教場所相關防疫指引。

黃偉哲表示，關於民選公職人員禁止跑攤的規定，中央的定義已經很清楚，呼籲大家加強配合。今早南市府衛生局人員有前往一些公祭場合了解，發現還是有民選公職人員或助理有參加，可能是因22日中央的規定才剛公布，所以有些民選公職人員還不了解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃偉哲呼籲，為了配合防疫，請民選公職人員及助理，即日起禁參加婚喪喜慶跑攤行程。也請民眾儘量避免參加告別式、公祭、喜宴、尾牙、入厝等婚喪喜慶活動，大家相忍為防疫，以盼疫情及早紓解。

至於有現任民選公職人員關心，現任人員不能去，那麼參選人是否可以去，黃偉哲進一步指出，大多數民眾認為，參選公職者，不論現任或欲參選者，都該作為民眾表率，因此呼籲大家都遵守規定不要參加，畢竟病毒不會分辨是現任公職或是參選人。

▲台南市長黃偉哲表示，呼籲所有移工朋友趕緊前往施打疫苗，即使移工身分非合法，現階段也不會追究。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民政局長姜淋煌表示，關於春節期間宗教集會活動防疫規範，宗教場域內部人員須完整接種兩劑疫苗，並要提供洗手設備或消毒用品，加強環境清消，內部工作人員確實做好健康管理。民眾進入宗教場所時須落實實聯名制及量體溫等防疫措施，且須全程戴口罩，神職人員也必須全程戴口罩。

▲台南市長黃偉哲表示，呼籲所有移工朋友趕緊前往施打疫苗，即使移工身分非合法，現階段也不會追究。（圖／記者林悅翻攝，下同）

關於大型宗教集會活動，如繞境、遊行及搶頭香等易造成擁擠群聚的儀式進行停辦，參與人數逾500人以上的宗教集會活動，需提報防疫計畫予台南市政府同意後辦理。

▲台南市長黃偉哲表示，呼籲所有移工朋友趕緊前往施打疫苗，即使移工身分非合法，現階段也不會追究。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，在活動人流控管部分，以每人至少2.25平方米，室外每人至少1平方米之空間計算，入口處須派員管控進場人數。出入口動線安排一定要分流。若有排隊點光明燈、捐款、解籤之情況，須維持室內1.5公尺，室外1公尺之社交距離。

►煮飯最強秘密武器

ET快訊
鴻佰4確診新竹3處密集接觸點曝　足跡重疊快去篩
鴻海今尾牙！豪華大獎曝　沒中也有16888元紅包
快訊／長榮鳳凰再+1！確診男櫃台女友「是打工學生」
新住民感染源找到了！與染疫個案接觸「有顧忌想隱瞞」
工程師網戀「連面都沒見」遭騙300萬　正妹真面目曝光
陳時中「不禁返鄉」　本土狂燒提醒2件事

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

婆婆怕封城　急討萬元紅包「明早要看到匯款」！桃園人妻氣炸

記者會「燒聲」引憂心　陳時中揭原因：指揮中心同仁也睡得少

鴻佰4確診新竹3處密集接觸點曝光　竹縣府：足跡重疊者快去篩

快訊／長榮鳳凰再+1！確診男櫃台女友「是打工學生」

台南公布春節期間宗教場所防疫指引　黃偉哲呼籲民選公職人員配合中央跑攤禁令

桃園群聚疫情升高　鄭文燦宣布發福袋、元宵燈會大型活動全取消

怪怪的！50元「蛋湯」怎有土色條狀物　老饕秒讚懂吃：真的優

新住民感染源找到了！與染疫個案有接觸　市府：有顧忌想隱瞞　　

本土連環爆「吃到飽卻客滿？」　內行分析2心態：怕什麼

16:22東部海域規模4.0地震　宜蘭最大震度3級

耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

急著衝回家被問「買玩具喔？」萌柴煞車轉身大力點頭：對

MAMAMOO頌樂飆高音唱《Let It Go》　《兩天一夜》成員爆揍吉祥物...頭罩掀開嚇瘋

耍帥一口氣乾滿杯伏特加　新北古拉格斯到廁所爆吐

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

停路邊被違停車前後緊貼包夾　叭5分鐘...拖車一來主人秒現身

婆婆怕封城　急討萬元紅包「明早要看到匯款」！桃園人妻氣炸

記者會「燒聲」引憂心　陳時中揭原因：指揮中心同仁也睡得少

鴻佰4確診新竹3處密集接觸點曝光　竹縣府：足跡重疊者快去篩

快訊／長榮鳳凰再+1！確診男櫃台女友「是打工學生」

台南公布春節期間宗教場所防疫指引　黃偉哲呼籲民選公職人員配合中央跑攤禁令

桃園群聚疫情升高　鄭文燦宣布發福袋、元宵燈會大型活動全取消

怪怪的！50元「蛋湯」怎有土色條狀物　老饕秒讚懂吃：真的優

新住民感染源找到了！與染疫個案有接觸　市府：有顧忌想隱瞞　　

本土連環爆「吃到飽卻客滿？」　內行分析2心態：怕什麼

16:22東部海域規模4.0地震　宜蘭最大震度3級

婆婆怕封城　急討萬元紅包「明早要看到匯款」！桃園人妻氣炸

棒籃雙獅好友主題日　外野三帥+林岱安合體站台嗨翻現場

記者會「燒聲」引憂心　陳時中揭原因：指揮中心同仁也睡得少

「罵總統1句話」秒被抓去關！土耳其女記者凌晨落網　恐坐牢4年

春節期間落實「零剩食」　台東環保局籲鄉親守護地球

5大減肥誤區：愛沾醬、水果當晚餐　小心越減越肥

又被說像宋智雅！　斯亞「從小一直被說像誰」：希望得到基本尊重

喬科維奇打算參加2023澳網　主席談球王遭遣返：溝通不良

高空跳傘刺激又紓壓　台東下一個推動的空域活動

鴻佰4確診新竹3處密集接觸點曝光　竹縣府：足跡重疊者快去篩

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

生活熱門新聞

快訊／今增52例本土！另增37例境外移入

確診男高雄騎回台北　足跡網怕爆

「升三級都難擋！」台大醫：建議兩招自救

即／宜蘭礁溪某五星溫泉飯店「傳有人確診」！

板橋挖到「5000年巨大古木」！學者揭重要價值

快訊／高雄足跡曝！好市多多次入列、漢神巨蛋、IKEA

怎會以為要升三級？醫喊不做這2事：升四級也沒用

即／鴻佰4確診生活圈在新竹　1200人急篩檢

爆乳鋼琴YouTuber早露臉！粉絲驚：PR值90+

春節還敢返鄉？　網點3關鍵一定回家

「6步驟」內用防感染　醫喊別動桌上這東西

快訊／桃園23處足跡公布！

2022「大破財」4生肖！專家：當心被騙光

本土確診地圖曝　6縣市變色！高雄超越雙北

更多熱門

相關新聞

桃園春節至元宵節期間　動態活動取消

桃園春節至元宵節期間　動態活動取消

桃園市長鄭文燦23日於市府防疫專案會議表示，由於Omicron病毒傳播力快，衍生確診人數日增，有關農曆春節及元宵節活動，為減少群聚風險，走春祈福及元宵節動態活動，包括：走春祈福、發放福袋、搶頭香等動態活動都停止，只保留靜態活動。

台南「虎運亨通新春」贈春聯活動

台南「虎運亨通新春」贈春聯活動

黃偉哲呼籲足跡重疊者儘速前往篩檢

黃偉哲呼籲足跡重疊者儘速前往篩檢

快訊／北市公布亞旭移工足跡！

快訊／北市公布亞旭移工足跡！

18212案匡列採檢結果皆為陰性

18212案匡列採檢結果皆為陰性

關鍵字：

台南春節宗教場所防疫黃偉哲跑攤禁令

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今增52例本土！另增37例境外移入

最寵老婆4星座男！Top 1有求必應

確診男高雄騎回台北　足跡網怕爆

若多點爆發「陳時中恐升三級警戒」　侯友宜：全面防堵

澎恰恰亮存摺「已賺3000萬」！債主正面槓上

「升三級都難擋！」台大醫：建議兩招自救

美：第3劑打mRNA疫苗　Omicron防護力最有效

17歲男「賣腎買iPhone」　10年後現況曝

泌尿醫警告：4種水別喝「放過夜細菌暴長」！

即／宜蘭礁溪某五星溫泉飯店「傳有人確診」！

板橋挖到「5000年巨大古木」！學者揭重要價值

快訊／高雄足跡曝！好市多多次入列、漢神巨蛋、IKEA

Omicron亞變種「BA.2」蔓延40國　全球破萬例

怎會以為要升三級？醫喊不做這2事：升四級也沒用

阿諾肇事爆嚴重車禍！駕駛滿頭血

更多

最夯影音

更多
耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了
朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面