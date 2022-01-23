台南公布春節期間宗教場所防疫指引　黃偉哲呼籲民選公職人員配合中央跑攤禁令

▲台南市長黃偉哲呼籲民選公職人員配合中央最新規定，23日起禁止跑攤行程，請大家相忍為防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲呼籲民選公職人員配合中央最新規定，23日起禁止跑攤行程，請大家相忍為防疫，共同度過這波疫情，民政局也於記者會中說明春節期間宗教場所相關防疫指引。

黃偉哲表示，關於民選公職人員禁止跑攤的規定，中央的定義已經很清楚，呼籲大家加強配合。今早南市府衛生局人員有前往一些公祭場合了解，發現還是有民選公職人員或助理有參加，可能是因22日中央的規定才剛公布，所以有些民選公職人員還不了解。

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黃偉哲呼籲，為了配合防疫，請民選公職人員及助理，即日起禁參加婚喪喜慶跑攤行程。也請民眾儘量避免參加告別式、公祭、喜宴、尾牙、入厝等婚喪喜慶活動，大家相忍為防疫，以盼疫情及早紓解。

至於有現任民選公職人員關心，現任人員不能去，那麼參選人是否可以去，黃偉哲進一步指出，大多數民眾認為，參選公職者，不論現任或欲參選者，都該作為民眾表率，因此呼籲大家都遵守規定不要參加，畢竟病毒不會分辨是現任公職或是參選人。

民政局長姜淋煌表示，關於春節期間宗教集會活動防疫規範，宗教場域內部人員須完整接種兩劑疫苗，並要提供洗手設備或消毒用品，加強環境清消，內部工作人員確實做好健康管理。民眾進入宗教場所時須落實實聯名制及量體溫等防疫措施，且須全程戴口罩，神職人員也必須全程戴口罩。

關於大型宗教集會活動，如繞境、遊行及搶頭香等易造成擁擠群聚的儀式進行停辦，參與人數逾500人以上的宗教集會活動，需提報防疫計畫予台南市政府同意後辦理。

此外，在活動人流控管部分，以每人至少2.25平方米，室外每人至少1平方米之空間計算，入口處須派員管控進場人數。出入口動線安排一定要分流。若有排隊點光明燈、捐款、解籤之情況，須維持室內1.5公尺，室外1公尺之社交距離。