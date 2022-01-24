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南警淨化春節治安威力掃黑　檢肅治平目標7人全送看守所過年

▲台南市警局動員16個分局及刑警大隊全力執行，展現打擊犯罪維護治安決心，共檢肅治平首要目標7人連同黨羽共計44人到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局動員16個分局及刑警大隊全力執行，展現打擊犯罪維護治安決心，共檢肅治平首要目標7人連同黨羽共計44人到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局為淨化春節前治安，全力展現打擊犯罪之決心，於1月17日起規劃連續一週同步掃黑專案行動，動員16個分局及刑警大隊全力執行，展現打擊犯罪維護治安決心，共檢肅治平首要目標7人連同黨羽共計44人到案，執行成效良好。

▲台南市警局動員16個分局及刑警大隊全力執行，展現打擊犯罪維護治安決心，共檢肅治平首要目標7人連同黨羽共計44人到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局動員16個分局及刑警大隊全力執行，展現打擊犯罪維護治安決心，共檢肅治平首要目標7人連同黨羽共計44人到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局動員16個分局及刑警大隊全力執行，展現打擊犯罪維護治安決心，共檢肅治平首要目標7人連同黨羽共計44人到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局指出，這次掃黑專案經偵查發現有北部、中部的犯罪份子南下至台南實施暴力犯罪行為，由台南市刑警大隊統合16個分局，會同台北市、台中市、桃園市等友軍單位，合計動員120名精銳警力共同執行專案檢肅行動。本次專案成果，總計掃蕩瓦解黑幫組織7件，查獲治平首要目標7人及其黨羽37人共計44人，並查扣犯案用之槍彈、瓦斯槍、刀械、鐵棍棒、毒品、帳冊及手機、車輛等大批贓證物，於偵辦後經移送台南地檢署，經檢察官向法院聲押獲准者共計有7人。

▲台南市警局動員16個分局及刑警大隊全力執行，展現打擊犯罪維護治安決心，共檢肅治平首要目標7人連同黨羽共計44人到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局動員16個分局及刑警大隊全力執行，展現打擊犯罪維護治安決心，共檢肅治平首要目標7人連同黨羽共計44人到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局動員16個分局及刑警大隊全力執行，展現打擊犯罪維護治安決心，共檢肅治平首要目標7人連同黨羽共計44人到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

執行成果為：一、市警五分局與刑事警察大隊共同檢肅暴力討債集團治平目標具竹聯幫平堂身分曾姓犯嫌及成員共7人到案。二、一分局檢肅暴力討債集團李姓犯嫌及成員共7人到案。三、二分局檢肅暴力討債集團治平目標林姓犯嫌及成員共7人到案。四、新營分局、刑事警察大隊共同檢肅聚眾鬥毆暴力集團治平目標張姓犯嫌及成員共9人到案。五、白河分局、刑事警察大隊共同檢肅聚眾鬥毆暴力集團治平目標李姓犯嫌及成員共4人到案。六、麻豆分局檢肅暴力恐嚇犯罪集團治平目標江姓犯嫌及成員共6人到案。七、刑事警察大隊檢肅暴力討債集團治平目標黃姓犯嫌及成員共4人到案。

▲台南市警局動員16個分局及刑警大隊全力執行，展現打擊犯罪維護治安決心，共檢肅治平首要目標7人連同黨羽共計44人到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局動員16個分局及刑警大隊全力執行，展現打擊犯罪維護治安決心，共檢肅治平首要目標7人連同黨羽共計44人到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，其中以執行檢肅竹聯幫之曾姓犯嫌為首的暴力討債集團最為重要矚目，曾嫌主嫌不僅擔任竹聯幫齊興會副會長，並且於臉書創立「討債公社」公開招攬債權人接受其委託催討債務，遇有被害人無力償還，即號召手下成員至被害人住處丟擲潑撒印有「殺人償命」、「欠債還錢」字樣及「黑白無常鬼神嚇人」圖片之文宣暴力討債，案經報請台南地檢署指揮長期蒐證，專案小組見時機成熟於自辦掃黑期間同步執行拘提搜索行動，計查扣發令彈、模擬彈、武士刀、開山刀、鐵棍、伸縮警棍、第三級毒品愷他命、自小客車、帳冊、恐嚇文宣、被害人本票、借據、委託書、空氣手槍等證物，瓦解該竹聯幫齊興會。

▲台南市警局動員16個分局及刑警大隊全力執行，展現打擊犯罪維護治安決心，共檢肅治平首要目標7人連同黨羽共計44人到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另麻豆分局檢肅治平目標江姓犯嫌吸收成員組成暴力犯罪集團，針對不特定被害人施以恐嚇取財及威脅其被害人與親友之人身安全，甚至以暴力虐打手段逼迫典當名下財物、借貸或簽立本票致被害人不堪負荷，經本專案執行始一舉破獲。

▲台南市警局動員16個分局及刑警大隊全力執行，展現打擊犯罪維護治安決心，共檢肅治平首要目標7人連同黨羽共計44人到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局長方仰寧表示，市警局於春節前將全力執行當前治安重點工作「掃黑、打詐、肅槍、緝毒」，並持續針對黑道幫派蒐報檢肅，積極查緝賭場、地下錢莊、非法槍械及詐欺、毒品犯罪，以阻斷不法金流，並揪出幕後金主，一團一團掃、一個一個抓，有效剷除犯罪經濟來源，淨化台南市治安。

刑事警察大隊大隊長林宏昇表示，維護台南市治安警察責無旁貸，市警局將持續執行專案掃黑行動並對幫派組織犯罪加強檢肅，讓市民朋友能夠更安心、更安全、更有保障地快樂過好年。

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