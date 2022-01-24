台南市成立體育局　黃偉哲：體育發展寫下新里程碑

▲台南市長黃偉哲24日正式宣布將於2022年成立體育局，盼擴增機關量能，提升體育專責機關的效能及專業性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為強化運動實力並打造友善運動環境，台南市長黃偉哲24日正式宣布將於2022年成立體育局，盼擴增機關量能，提升體育專責機關的效能及專業性，台南市體育總會代表及多位菁英選手，包含舉重精靈方莞靈、桌球國手郭冠宏及永仁高中女籃隊等皆共襄盛舉，共同見證台南市體育運動發展的新里程碑。





黃偉哲表示，2021年的時候，台南市在全國運動會獲得台南史上最多獎牌，共計89面，顯見市府對於體育活動的重視，為了再提升競技與全民運動，24日宣布體育局成立，後續會在最短的時間內，將體育局的組織自治條例送至台南市議會，盼順利審議通過，待通過後的1個月內體育局就可正式成立。



教育局長鄭新輝表示，隨著體育局的成立，台南市投入體育運動發展的人力與資源將逐步增加，專業的組織架構包括「運動設施及產業」、「競技運動及學校體育」、「全民運動」將成為體育政策推動的鐵三角，台南市也將是六都中唯一將學校體育及社會體育整合的城市，讓學校運動人才的培育，能夠無縫接軌至菁英運動選手培訓，同時透過普化運動的推展，深耕學生規律運動的習慣。





台南市體育處表示，台南市體育處自2010年縣市合併以來，由最初的2組編制，到2018年擴編為3組，由設置12人逐漸提升至32人，足見南市府對體育運動的發展從不停歇。黃偉哲市長上任後，除了推動多項突破性的體育政策，例如辦理全國首創中小學馬拉松接力、建立運動選手運動傷害防護及運動科學輔助計畫外，也結合體育總會、各單項委員會與民間團體廣推運動i台灣、提高選手參賽獎金、交通住宿補助與優秀選手培育獎助金等，讓全民運、全中運、全國運的獎牌數屢創佳績。





此外，台南市即將承辦2023年全國運動會，目前也積極爭辦2027年全民運動會及2031年全中運等重要賽事，配合各運動賽事及活動推展，除已完成前瞻一期28處場館33.8億元的建設外，2021年也爭取到前瞻二期27處場館7.6億元的經費，其中包含2座全民運動館的興建。





台南市體育處指出，未來市府也將持續營造更多元友善的運動環境，讓台南市在運動觀光、運動產業、體育交流等面向更多元的發展，迎接台南體育運動發展全新的格局。