台南鹽水蜂炮、月津港燈節照辦！黃偉哲：除非疫情急轉直下

記者林悅／台南報導

台南有「眾神之都」的美稱，是全國寺廟最多的城市，惟在此波疫情衝擊，台南市大型活動如鹽水蜂炮、月津港燈節，是否有調整的必要，台南市長黃偉哲24日指出，目前是「如常舉辦」，除非疫情有急轉直下或翻轉的現象，或中央疫情指揮中心有宣布更加嚴格的防疫措施。

▲台南市長黃偉哲指出，台南市大型活動如鹽水蜂炮等目前是「如常舉辦」，但會加強防疫力道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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針對外界對疫情擴大，可能衝擊府城行春的諸多大型活動，如鹽水蜂炮、月津港燈節…等等，是否會如常舉行之疑義，台南市長黃偉哲24日指出，目前為止，例如鹽水蜂炮距離到現在還有3個禮拜的時間，所以說目前為止還是如常舉辦，事實上也不只鹽水蜂炮，還有包括月津港燈節、還有月之美術館，還有其他相關的一些活動，市府目前為止都是正常來舉辦，那除非疫情有急轉之下有翻轉的現象，中央流行疫情指揮中心有宣布更加嚴格的防疫措施，要不然的話，我們現在還是照常舉辦。

黃偉哲說，但舉辦歸舉辦，最重要的就是防疫工作要做好，那如果大家不能配合，像之前新化年貨大街就查到不戴口罩邊走邊吃的，經過勸導不聽就直接開罰3千元，因此市府查察的力道會加強，然後對於違反規定的部分，處分會直接來做。

黃偉哲強調，對於正常活動的舉辦，目前為止沒有其他的改變，那至於餐廳的防疫措施，目前為止，隔板這個是鼓勵性質，鼓勵大家可以使用，但是現在還沒有到達強制的地步，但多一份小心就能夠少一份染疫的可能。