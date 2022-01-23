遠雄自貿港區加值園區+宿舍列紅區　明起擴大採檢4千5百人

▲確診者增，市長鄭文燦表示，遠雄自貿港區加值園區有兩處列為紅區。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦23日於市府防疫說明會指出，今天採檢的1720位是遠雄自由貿易港區加值園區內所有的廠商及員工，新增30位確診，連日來共有百人確診，感染源是從亞旭電腦出來，因其位於遠雄自貿港區加值園區，區內因為足跡會有交錯，會有共同使用的廁所廚房或者是餐廳、電梯等，所以港區內風險較高的加值園區及宿舍區兩個地方，列為紅區。

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鄭市長說，遠雄自由貿易港區範圍相當大，約45公頃，根據遠雄公司的評估，港區內其他貨運站、物流區、倉儲區等約有4,500人，明(24日)開始，要進行第二輪的擴大採檢範圍；另外相關的貨運承攬業者、報關行、物流車隊貨車司機等往來人員，則列為第三輪擴大採檢範圍。

因應確診增加，加值園區內30家廠商已停工，採取高標準，優先完成採檢及清消作業，並預計進行3次以上採檢，停工期間也會繼續清查各廠商是否有派遣勞工、往來維護廠商等，都會匡列採檢，確保沒有潛在病例，無安全疑慮後才能復工。

今日上午加值園區也進行環境清消作業，完成後將由敏盛醫院進駐設置常設採檢站，進行後續整個港區的採檢工作。鄭市長說，加值園區及宿舍區等兩大紅區是目前最需要清查的部分，涉及社區的足跡也必須全部調查，如疫調結果出來，即會儘速公布個案的公共場所足跡。