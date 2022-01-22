LIVE／桃園高雄群聚爆增、北市也傳確診　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今日14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。高雄港疫情未歇，昨日累計13人確診，今日又傳出至少5例，而桃園亞旭電腦擴大篩檢，昨晚一口氣爆出60例，目前篩檢人數也擴大到萬人，確診數字恐再增加。另外，台北也再增出本土案例，有一名家庭主婦遭從高雄回台北的孩子傳染，目前病毒量很高。

高雄昨日新增10例確診，全都判定感染Omicron，且感染源疑似與國際商船新光輪有關。由於港區工作人員在碼頭進出、往來非常頻繁，高雄市政府初估接觸人員有2萬至3萬人，將擴大篩檢，並發簡訊訊息通知，分流分批進行採檢。而其中一名確診者曾到台南參加婚宴，卻未在第一時間告知，相關疫調還在進行中。今日上午傳出高雄港群聚至少再增5人確診，而夢時代疑似有確診者足跡，緊急宣布休館一天。

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桃園昨日下午也增10人確診，其中兩人為1月9日到西堤用餐的遠雄自由港貿易區移工，因為沒有實聯制，也沒有訂位紀錄，隔了12天才採檢確診，並傳給4名同事。擴大篩檢後，昨晚一口氣暴增60人染疫，桃園市政府今日上午透露再驗出4人陽姓，累計70人確診。由於將擴大篩檢萬人，確診數預計會增加。

另外，台北市副市長黃珊珊今日上午透露，北市又出現一個本土個案，是在高雄的民眾返回台北，結果傳染給媽媽，目前Ct值為10，足跡部分還在疫調。