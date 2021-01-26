昨日0確診！桃醫戶外採檢區「今早仍湧現排隊人潮」

記者黃宥寧／桃園報導

新冠肺炎疫情持續延燒，部立桃園醫院爆發院內感染已擴及社區，其中居家隔離人數預估5000人，而雖然25日並無新增確診案例，但26日上午8時許，桃園醫院外的採檢區仍是湧現排隊待檢的人潮，與前一日同一時段相差甚多。

▲26日戶外採檢區等候採檢之民眾。（圖／記者黃宥寧攝）

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從《ETtoday新聞雲》記者現場直擊畫面可見，雖然才上午8時許，但院外的戶外採檢區已經有10多名民眾前往排隊採檢，與昨日同一時間相比，確實多出不少排隊民眾。

▲25日一早於戶外採檢區等候採檢之民眾較少。（圖／記者黃宥寧攝）

另外，昨日確診案889、案890因位在部桃綠區，確診後指揮中心昨晚間也緊急宣布擴大回溯醫院相關接觸者，整棟大樓列入警戒，只要1月6日至19日有出院的患者，全都依照紅區管理，包括（一）出院病患及其同住者、（二）陪病者及其同住者、（三）案889就醫時相關接觸者，即日起全數列入居家隔離至出院後14天。

此外，根據最新統計，目前有2991人在隔離中，還會再持續擴大，其中，醫院有422人、社區304人、回溯部分2265人。陳時中25日坦言，「現在有新的變化，要看這兩天居家隔離實施狀況，也要看接下來疫情才能判斷。」