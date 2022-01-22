亞旭2移工睡宿舍通鋪12天　初判發病一週「66確診」本國籍5人染疫

▲遠雄自貿港區亞旭電腦廠66移工確診，持續疫調篩檢。（圖／翻攝自Google Maps）

記者柯沛辰／綜合報導

遠雄自貿港區亞旭電腦廠2名移工9日赴中壢西堤用餐，事後回宿舍大通鋪睡了12天才發現確診，並感染4名同事。不料指揮中心21日證實，全廠1005人篩檢後，又暴增60例，累計已有66人確診。據悉，其中5人是本國籍員工，其餘皆為移工，但由於還有270人檢驗中，加上通鋪涉及人數眾多，恐隔離上百人、擴及其他廠區。

桃園市衛生局長王文彥21日下午指出，2名移工身體不適，20日晚間採檢確診，結果疫調後才發現2人（案18219、案18220）9日曾到西堤用餐，但因當時沒有實聯制、沒有預約，加上可能語言不通、沒什麼在看新聞，所以也沒接觸到疫情相關資訊，才未及時被匡列。

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▲王文彥證實，移工和同事睡宿舍大通鋪，12天後才發現確診。（圖／記者沈繼昌翻攝）

王文彥說明，2名移工和同事睡大通鋪，房間住了很多人，所以第一時間緊急篩檢1100人，密切接觸的100人也先居家隔離，但視疫情擴大程度，採檢範圍可能擴及其他廠區，不排除居家隔離人數還會再增加。

王必勝21日晚間透露，今晚新增的66例本土個案中有移工，也有本國籍勞工，但大多以外籍移工為主，病毒量多寡不一，初步研判應與2名曾赴西提用餐的移工（案18219、案18220）有關，但因沒有實聯制，第一時間未被追出來，而且事發至今已過去12天，研判移工發病至少1週以上。

指揮中心晚間證實，桃園某工廠21日新增檢出COVID-19陽性個案，已採檢1005人，其中60人陽性，加上下午記者會已公布的6人，累積66人；另675人陰性，還有270人檢驗中。相關疫調資料持續進行，指揮中心22日下午記者會將統一說明。

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