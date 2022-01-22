　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

亞旭2移工睡宿舍通鋪12天　初判發病一週「66確診」本國籍5人染疫

▲▼亞旭2移工睡宿舍通鋪12天　初判發病一週「66確診」本國籍5人染疫。（圖／翻攝自Google Maps）

▲遠雄自貿港區亞旭電腦廠66移工確診，持續疫調篩檢。（圖／翻攝自Google Maps）

記者柯沛辰／綜合報導

遠雄自貿港區亞旭電腦廠2名移工9日赴中壢西堤用餐，事後回宿舍大通鋪睡了12天才發現確診，並感染4名同事。不料指揮中心21日證實，全廠1005人篩檢後，又暴增60例，累計已有66人確診。據悉，其中5人是本國籍員工，其餘皆為移工，但由於還有270人檢驗中，加上通鋪涉及人數眾多，恐隔離上百人、擴及其他廠區。

桃園市衛生局長王文彥21日下午指出，2名移工身體不適，20日晚間採檢確診，結果疫調後才發現2人（案18219、案18220）9日曾到西堤用餐，但因當時沒有實聯制、沒有預約，加上可能語言不通、沒什麼在看新聞，所以也沒接觸到疫情相關資訊，才未及時被匡列。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園市議情說明會上，衛生局長王文彥針對專責病床與負壓隔離病床數提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲王文彥證實，移工和同事睡宿舍大通鋪，12天後才發現確診。（圖／記者沈繼昌翻攝）

王文彥說明，2名移工和同事睡大通鋪，房間住了很多人，所以第一時間緊急篩檢1100人，密切接觸的100人也先居家隔離，但視疫情擴大程度，採檢範圍可能擴及其他廠區，不排除居家隔離人數還會再增加。

王必勝21日晚間透露，今晚新增的66例本土個案中有移工，也有本國籍勞工，但大多以外籍移工為主，病毒量多寡不一，初步研判應與2名曾赴西提用餐的移工（案18219、案18220）有關，但因沒有實聯制，第一時間未被追出來，而且事發至今已過去12天，研判移工發病至少1週以上。

指揮中心晚間證實，桃園某工廠21日新增檢出COVID-19陽性個案，已採檢1005人，其中60人陽性，加上下午記者會已公布的6人，累積66人；另675人陰性，還有270人檢驗中。相關疫調資料持續進行，指揮中心22日下午記者會將統一說明。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

 

►過年穿「發財褲」福氣超滿

ET快訊
亞旭工廠暴增60例　全數送往劍潭「加強版防疫旅館」
亞旭電腦工廠暴增60例　指揮中心證實：有台籍作業員染疫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

亞旭2移工睡宿舍通鋪12天　初判發病一週「66確診」本國籍5人染疫

尾牙臨時取消！他曝公司絕讚補償　眾人一看羨慕喊：賺爆了

深夜狂增60例「已傳播9天」！　醫見2狀況嘆：考驗太大了

快訊／亞旭電腦廠暴增60例　全數送往劍潭「加強版防疫旅館」

快訊／亞旭電腦工廠暴增60例　指揮中心證實：有本國籍作業員染疫

一夜暴增60確診！　若升三級警戒「9大措施」一次看

移工吃西堤沒實聯制！爆同事+60「隔12天採檢確診」　270人檢驗中

過年「最想淘汰的」年菜　眾人齊點名1道菜：還用最難吃的方式煮

快訊／桃園亞旭電腦工廠爆群聚　篩檢傳60人呈現陽性

快訊／桃園移工群聚擴大！王必勝證實：驗出60人陽性「累積66確診」

鳳梨出面解釋引3.8萬網友觀看　鞠躬道歉3次：4寶媽沒有錯！

柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

高雄確診者未告知台南喜宴足跡　黃偉哲：若有破口市民不會原諒

鳳梨鼠薯認睡4寶媽：那時候單身！　3次鞠躬道歉「幫忙女性赴湯蹈火」

ØZI深夜發歌「成功安撫Keanna」　「侵略性的浪漫」認：我就是壞

假搭小黃到旅館乘朋友車逃　居檢失聯潘茹玉北投家被逮

本土暴增23例「高雄就+10」、另增45境外

小商人「搜集25受害人」提告！　青青道歉了：年輕氣盛急於一時

女騎士水溝蓋跑法鑽縫超車　失控自摔撞路邊告卡車肇逃

亞旭2移工睡宿舍通鋪12天　初判發病一週「66確診」本國籍5人染疫

尾牙臨時取消！他曝公司絕讚補償　眾人一看羨慕喊：賺爆了

深夜狂增60例「已傳播9天」！　醫見2狀況嘆：考驗太大了

快訊／亞旭電腦廠暴增60例　全數送往劍潭「加強版防疫旅館」

快訊／亞旭電腦工廠暴增60例　指揮中心證實：有本國籍作業員染疫

一夜暴增60確診！　若升三級警戒「9大措施」一次看

移工吃西堤沒實聯制！爆同事+60「隔12天採檢確診」　270人檢驗中

過年「最想淘汰的」年菜　眾人齊點名1道菜：還用最難吃的方式煮

快訊／桃園亞旭電腦工廠爆群聚　篩檢傳60人呈現陽性

快訊／桃園移工群聚擴大！王必勝證實：驗出60人陽性「累積66確診」

史上最硬教召來了！成功嶺打電話問尺寸　苦主崩潰「我中了嗎？」

「別撐了，我會好好的」狗狗一聽揮手告別　影片逼哭萬人

五月天阿信「娃娃音撩嫩妹」：妳喜歡都可以　後台音檔曝...萬人全聽光

亞旭2移工睡宿舍通鋪12天　初判發病一週「66確診」本國籍5人染疫

統神看報告「糖化血色素過高」癱軟椅子…疑得糖尿病：一直騙自己

陽明、萬海年線失守　貨櫃三雄今年獲利卻很可能比法人估的高很多

路透：立陶宛面臨「德國企業」施壓　要求對中國退讓

二戰失蹤軍機　77年後印度喜馬拉雅山區尋獲

北京地鐵將「Station改譯成Zhan」　中國網友質疑：誰看得懂？

尾牙臨時取消！他曝公司絕讚補償　眾人一看羨慕喊：賺爆了

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

生活熱門新聞

快訊／桃園移工群聚擴大！驗出60人陽性「累積66確診」

快訊／桃園亞旭電腦工廠篩檢　傳60人呈現陽性

即／亞旭電腦廠暴增60例　全數送北市防疫旅館

暴增23例「仍不升三級？」　1類人狂抖

即／亞旭廠暴增60例　本國籍作業員也染疫

一夜暴增60確診！　若升三級「9大措施」一次看

深夜狂增60例！　醫見1狀況：考驗太大了

移工吃西堤沒實聯制！爆同事+60

即／高雄確診者到台南參加喜宴！同桌11人全是外縣市

強降雨訊號全台濕！下波恐有冷氣團

桃園街頭運送巨型柱狀物　網驚：台灣有洲際飛彈？

過年最爛年菜　眾人齊點名1道菜

數A學測史上最難「可能要重考」

即／桃園13處足跡曝！Costco、台新銀行、全聯入列

更多熱門

相關新聞

亞旭電腦66人確診 　深夜發聲明

亞旭電腦66人確診 　深夜發聲明

國內科技廠群聚疫情延燒，華碩（2357）旗下亞旭電腦桃園廠，因2名移工確診，緊急對同廠千名員工進行快篩，晚間指揮中心證實新增60例確診，累計已有66人確診；對此，亞旭電腦昨（21）日深夜發佈最新防疫聲明，除將趁週六日2天時間擴大清消，並自下週一（24日）啟動人員分流措施、提升員工自主健康管理，並配合政府防疫政策做滾動式調整。

即／亞旭電腦廠暴增60例　全數送北市防疫旅館

即／亞旭電腦廠暴增60例　全數送北市防疫旅館

亞旭電子60人確診 　母公司華碩回應

亞旭電子60人確診 　母公司華碩回應

即／亞旭廠暴增60例　本國籍作業員也染疫

即／亞旭廠暴增60例　本國籍作業員也染疫

快訊／桃園亞旭電腦工廠篩檢　傳60人呈現陽性

快訊／桃園亞旭電腦工廠篩檢　傳60人呈現陽性

關鍵字：

亞旭電腦移工群聚篩檢快篩王必勝遠雄自貿港區桃園

讀者迴響

熱門新聞

快訊／桃園移工群聚擴大！驗出60人陽性「累積66確診」

快訊／桃園亞旭電腦工廠篩檢　傳60人呈現陽性

王子無預警「認愛」！　曬「臉貼臉合照」超甜

即／亞旭電腦廠暴增60例　全數送北市防疫旅館

暴增23例「仍不升三級？」　1類人狂抖

Keanna男友「我不裝了」　攤牌認知道真相

即／亞旭廠暴增60例　本國籍作業員也染疫

一夜暴增60確診！　若升三級「9大措施」一次看

深夜狂增60例！　醫見1狀況：考驗太大了

移工吃西堤沒實聯制！爆同事+60

她守貞5年初夜沒流血被老公嫌！醫看傻：根本沒破

即／高雄確診者到台南參加喜宴！同桌11人全是外縣市

出現2種症狀要注意　英更新Omicron常見症狀

強降雨訊號全台濕！下波恐有冷氣團

亞旭電子60人確診 　母公司華碩回應

更多

最夯影音

更多
鳳梨出面解釋引3.8萬網友觀看　鞠躬道歉3次：4寶媽沒有錯！

鳳梨出面解釋引3.8萬網友觀看　鞠躬道歉3次：4寶媽沒有錯！
柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

柯P掏「美少女戰士權杖」搭公車　感應還會發光！網笑：恥度破表

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

高雄確診者未告知台南喜宴足跡　黃偉哲：若有破口市民不會原諒

高雄確診者未告知台南喜宴足跡　黃偉哲：若有破口市民不會原諒

鳳梨鼠薯認睡4寶媽：那時候單身！　3次鞠躬道歉「幫忙女性赴湯蹈火」

鳳梨鼠薯認睡4寶媽：那時候單身！　3次鞠躬道歉「幫忙女性赴湯蹈火」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面