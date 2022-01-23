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北京本土+9例　餐廳爆群聚累計11人確診　

▲▼新冠病毒,新冠疫情,大陸疫情,北京疫情。（圖／視覺中國）

▲北京豐台區今日開展核算檢測。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著冬奧臨近，北京受Omicron和Delta變種株夾擊，22日新增9例本土確診、4例本土無症狀感染者。自15日以來，北京此輪疫情累計34人確診，至少11人曾多次在「華興飯莊」用餐，該間餐廳成為播毒點。

▲▼新冠病毒,新冠疫情,大陸疫情,北京疫情。（圖／視覺中國）

▲北京疫情仍在擴散。（圖／視覺中國）

據《央視新聞》報導，北京22日新增9例本土確診病例，包含1例21日診斷的無症狀感染者轉確診病例、4例本土無症狀感染者；無新增疑似病例；新增5例境外輸入無症狀感染者；無新增境外輸入確診病例和疑似病例；治癒出院2例。

《北京日報》指出，1月15日以來，北京累計報告本土病例34例，其中確診病例27例、無症狀感染者7例，涉及海淀區5例、朝陽區1例、豐台區21例、房山區5例、大興區1例和經濟技術開發區1例。目前由進口冷鏈物品引發的聚集性疫情這條感染鏈上，至少15人在西南郊冷庫工作，至少有11人曾多次在華興飯莊就餐。

北京市疾病預防控制中心副主任、全國新型冠狀病毒肺炎專家組成員龐星火22日再次呼籲，請1月1日至1月20日8時到訪過豐台區華興飯莊(玉泉營店)的人員，立即主動向社區報告，配合落實居家隔離、健康監測、核酸檢測等防控措施。

北京豐台區今（23）日進行全區核酸檢測。大陸國務院聯防聯控機制22日指出，當前新增本土確診病例明顯下降，但近期部分地區接連有本土「聚集性疫情」報告，疫情擴散和外溢風險仍然存在。

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