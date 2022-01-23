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美研究：第3劑打mRNA疫苗最有效　Omicron防護力高達90％

▲▼mRNA疫苗,輝瑞,BNT。（圖／路透）

▲美國研究正式mRNA疫苗如輝瑞、莫德納，防Omicron效果最高。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國疾病預防及控制中心（CDC）引述3項最新的研究指出，第三劑打mRNA疫苗是對抗Omicron變異株的關鍵，mRNA疫苗對染疫引發重症的情況有高達90％的防護力。

路透社報導，這3項由美國CDC主導的研究，是美國第一次能夠針對快速傳播的Omicron病毒對加強針的影響提出觀測結果。綜觀施打加強針後的結果，人體對於染疫和有症狀感染的保護力都有所提升，效果在50歲以上族群間更為顯著，特別是選擇採用mRNA技術的莫德納或輝瑞疫苗的人。

CDC主任瓦蘭斯基博士（Rochelle Walensky）於21日在白宮簡報會上指出，及時接種第三劑疫苗的人，對感染Omircon與重症住院的防護力最高。不過就像其他國家的研究結果，加強針對Delta變異株的防護力仍高過Omircon。

另一項針對住院率和急診的研究，將研究區間訂在2021年8月26日至2022年1月5日，結果發現接種第二劑已經超過6個月的族群，染疫防護力大幅降低到剩57％，但已接種加強針的人防護力卻高達90％。

此外《美國醫學雜誌》（JAMA）一篇研究也有相同發現，目前防護力最強的都是接種過第3劑，且是選擇接種mRNA疫苗的人。

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mRNA疫苗omicron加強針第三劑

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