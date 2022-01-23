　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Omicron潛伏期僅3天！紐時：沒打疫苗重症率高　突破性感染才輕症

▲▼ 新冠疫苗。（圖／達志影像）

▲CDC數據指出，第三劑mRNA疫苗對防止感染Omicron病毒後住院的效力達90％。（圖／達志影像）

記者張方瑀／綜合報導

美國新冠肺炎疫情持續延燒，每天平均新增72萬例，在一月中旬更曾達到80萬例，而Omicron病毒佔了其中99.5％以上。《紐約時報》就整理出目前美國疫情現況，專家也建議，Omicron病毒的潛伏期僅3天，接觸潛在確診者後至少要在2至4天內進行2次快篩，同時強調，雖然感染Omicron病毒多半為輕症，但對於未打疫苗者的重症率依舊很高，千萬不可掉以輕心。

感染與潛伏期
從被感染到症狀出現這段時間被稱作潛伏期，根據研究顯示，最初的新冠病毒和早期變種病毒的潛伏期平均為5天左右，而Delta病毒的平均潛伏期縮短至4天，但Omicron病毒的傳染性相當強，它的潛伏期大約只有3天。

病毒載量
在人體內積累的病毒數量被稱為病毒載量，一般來說當病毒載量高時，就是最具傳染性的時候。最近一項針對Alpha和Delta病毒的研究顯示，人們體內的病毒載量約在感染後3天達到最高值，大約6天後病毒會消失。

▲▼新冠,美國,紐約。（圖／路透）

▲Omicron病毒的傳染性相當強，它的潛伏期大約只有3天。（圖／路透）

不過目前尚不確定Omicron病毒是否遵循相同模式，但有份初步研究發現，Omicron病毒的感染期比Delta病毒大約少一天，平均病毒載量的高峰值略低，但病毒載量較低的原因，可能是確診Omicron病毒的患者體內已經有抗體，不論是先前曾經染疫，或是施打疫苗後的突破性感染。

另外一項研究顯示，Omicron病毒的症狀可能和先前的變種病毒不同，它在感染肺部方面可能不如Delta病毒，但卻更容易在上呼吸道複製病毒。此外，Omicron病毒也出現別種特徵，一項小型研究發現，感染Omicron病毒後產生的抗體，能夠讓人們免於再次感染Delta病毒，但Delta病毒的抗體對Omicron病毒的保護力微乎其微，因此Omicron病毒可能會取代Delta病毒，而非與之共存。

嚴重程度
Omicron病毒引發的症狀沒有Delta病毒嚴重，在研究中發現，與Delta病毒患者相比，Omicron病毒患者的住院率、加護病房住院率、機器吸氧率都比較低。其中一個可能的原因是，與先前的變種病毒相比，Omicron病毒對肺部造成的影響較低，主要集中在上呼吸道感染，因此大多不會造成嚴重疾病。

▲▼新冠肺炎,美國醫院。（圖／路透）

▲Omicron病毒看似較溫和，但對於未接種疫苗與免疫系統受損的患者來說，重症率依舊非常高。（圖／路透）

Omicron病毒看似較溫和的原因，也有可能是它造成的突破性感染遠高於Delta病毒，但這些人確診後多半是輕症。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據，mRNA疫苗的加強針，對於防止感染Omicron病毒後住院的效力高達90％。

不過，醫生也警告，雖然Omicron病毒看似較溫和，但對於未接種疫苗與免疫系統受損的患者來說，重症率依舊非常高，而且現在也不確定，突破性感染是否會導致新冠肺炎的長期症狀，民眾仍不可掉以輕心。

檢測
在新冠肺炎大流行初期，美國政府建議民眾在接觸潛在感染者的5至7天後，使用快篩進行檢測，但Omicron病毒的潛伏期較短，專家建議接觸潛在感染者後至少要在2至4天內進行2次快篩，以增加發現陽性的機率。

美國隔離規定
美國CDC近來鬆綁了對確診者的隔離指導方針，先前建議檢測陽性的人需要自主隔離10天，但現在更新為，如果確診者無症狀，或是症狀逐漸減輕，那麼就可以在5天內解除隔離，並在後續5天出門與人相處時佩戴口罩即可。

►不用一直打了！輝瑞研發新疫苗　「一年1針」可覆蓋所有變種病毒
►美CDC：打莫德納、輝瑞加強針　對Delta與Omicron防住院效力達90%
►台灣確診病例暴增！　《衛報》示警：恐對農曆春節造成威脅

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►煮飯最強秘密武器

ET快訊
Omicron潛伏期僅3天！　沒打疫苗重症率高
LIVE／春節前疫情南北齊發！　蘇貞昌赴指揮中心
學測數B考完！　答案跟預估五標看這邊
快訊／桃園再增「3校+1補習班」停課！　健行科大、同德國小入
快訊／桃園23處足跡曝！南崁菜市場、中壢火車站、好市多
快訊／蘆洲爆確診！　衛生局火速疫調
快訊／高雄確診女曾到派出所　5警PCR出爐
礁溪五星溫泉飯店爆確診！員工、房客千人大篩檢
快訊／中彰大橋嚴重車禍！　休旅車「夾成鐵餅」
獨／直擊集中檢疫所！驚見移工「開門聊天」到處晃、唱歌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

疫苗試驗就靠牠！美貨車載100實驗猴出車禍　4隻暴走大逃亡

目睹9歲女童丟廚餘　食堂員工秒撈出「強迫吃光」！家長氣炸投訴

Omicron潛伏期僅3天！紐時：沒打疫苗重症率高　突破性感染才輕症

紐西蘭百人婚宴驚爆Omicron！疫情紅色警戒　總理阿爾登婚禮取消

泳裝長腿女跳進零下結冰河！瞬間「恐怖滅頂」喪命　小孩嚇爆狂哭

加州驚現罕見一月野火　烈焰狂燒整夜！「世界最美公路」雙向封閉

不用一直打了！輝瑞研發新疫苗　「一年1針」可覆蓋所有變種病毒

13歲少女打完疫苗腎衰竭！每週洗腎3次...運動員夢碎

台灣確診病例暴增！　《衛報》示警：恐對農曆春節造成威脅

英外交部：俄羅斯準備推翻烏克蘭「扶植親俄政權」　點名前議員

朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

桃園一夜篩出63陽性！遠雄自貿港區「至少萬人採撿」

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

耍帥一口氣乾滿杯伏特加　新北古拉格斯到廁所爆吐

MAMAMOO頌樂飆高音唱《Let It Go》　《兩天一夜》成員爆揍吉祥物...頭罩掀開嚇瘋

女騎士水溝蓋跑法鑽縫超車　失控自摔撞路邊告卡車肇逃

疫苗試驗就靠牠！美貨車載100實驗猴出車禍　4隻暴走大逃亡

目睹9歲女童丟廚餘　食堂員工秒撈出「強迫吃光」！家長氣炸投訴

Omicron潛伏期僅3天！紐時：沒打疫苗重症率高　突破性感染才輕症

紐西蘭百人婚宴驚爆Omicron！疫情紅色警戒　總理阿爾登婚禮取消

泳裝長腿女跳進零下結冰河！瞬間「恐怖滅頂」喪命　小孩嚇爆狂哭

加州驚現罕見一月野火　烈焰狂燒整夜！「世界最美公路」雙向封閉

不用一直打了！輝瑞研發新疫苗　「一年1針」可覆蓋所有變種病毒

13歲少女打完疫苗腎衰竭！每週洗腎3次...運動員夢碎

台灣確診病例暴增！　《衛報》示警：恐對農曆春節造成威脅

英外交部：俄羅斯準備推翻烏克蘭「扶植親俄政權」　點名前議員

快訊／男團iKON感冒症狀驗出PCR陽性！「6中3」一半確診

疫苗試驗就靠牠！美貨車載100實驗猴出車禍　4隻暴走大逃亡

目睹9歲女童丟廚餘　食堂員工秒撈出「強迫吃光」！家長氣炸投訴

調皮貓慢動作示範打哥哥　柯基「無奈→眼神死」回頭跟媽告狀

LIVE／春節前疫情南北齊發！宜蘭也爆確診　蘇貞昌赴指揮中心

台股封關行情有戲？法人曝這大咖是關鍵

學測數B考完！題目、答案跟預估五標看這邊

Omicron潛伏期僅3天！紐時：沒打疫苗重症率高　突破性感染才輕症

樓下鄰居太敏感「狂投訴腳步聲」！他無奈求救：地板鋪海綿可以嗎

紐西蘭百人婚宴驚爆Omicron！疫情紅色警戒　總理阿爾登婚禮取消

國際熱門新聞

美：第3劑打mRNA疫苗　Omicron防護力最有效

偷渡精蟲！他坐牢15年　妻連生4胎

輝瑞研發新疫苗　1年打1針可抵禦所有變種

美網紅命案破了！未婚夫自殺前坦承殺害

出現2種症狀要注意　英更新Omicron常見症狀

衛報：台灣確診暴增對農曆春節造成威脅

德拒提供武器　烏克蘭批鼓勵普丁侵略

法增近39萬例　重症病患數連5天下滑

中國密切關注俄烏衝突！下步恐「入侵台灣」

Omicron症狀輕？日本重症者「狂飆8倍」

日民調：逾85%認為日中關係不好

美前國安顧問：習近平考慮「冬奧後侵台」

美日視訊會談　中駐日大使館痛批

2男扶屍進郵局詐領養老金　丟包就跑

更多熱門

相關新聞

2警眷重疊「確診者足跡」急接通知篩檢　派出所：人心惶惶　

2警眷重疊「確診者足跡」急接通知篩檢　派出所：人心惶惶　

高雄市警察局某派出所的5名員警，因為一名女子來過詢問車禍相關細節，事後這名女子確診，所以5名員警被通知要匡列進行PCR篩檢，結果為陰性，目前採自主管理，不過現在卻又傳出有派出所的警眷曾與確診者「足跡重疊」，所以現在也被通知等待採檢。

北京本土+9例　餐廳爆群聚

北京本土+9例　餐廳爆群聚

即／高雄確診女曾到派出所諮詢車禍　5警PCR結果曝

即／高雄確診女曾到派出所諮詢車禍　5警PCR結果曝

輝瑞研發新疫苗　1年打1針可抵禦所有變種

輝瑞研發新疫苗　1年打1針可抵禦所有變種

「最辛苦的中國人」兒子變浮屍

「最辛苦的中國人」兒子變浮屍

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情疫苗Omicron病毒

讀者迴響

熱門新聞

最寵老婆4星座男！Top 1有求必應

確診男高雄騎回台北　足跡網怕爆

「升三級都難擋！」台大醫：建議兩招自救

美：第3劑打mRNA疫苗　Omicron防護力最有效

泌尿醫警告：4種水別喝「放過夜細菌暴長」！

即／宜蘭礁溪某五星溫泉飯店「傳有人確診」！

若多點爆發「陳時中恐升三級警戒」　侯友宜：全面防堵

17歲男「賣腎買iPhone」　10年後現況曝

怎會以為要升三級？醫喊不做這2事「升四級也沒用」

阿諾肇事爆嚴重車禍！駕駛滿頭血

獨／咪妃結婚了！　熱戀3月閃嫁型男老公

爆乳鋼琴YouTuber早露臉！粉絲驚：PR值90+

澎恰恰亮存摺「已賺3000萬」！債主正面槓上

「6步驟」內用防感染　醫喊別動桌上這東西

春節還敢返鄉？　網點3關鍵一定回家

更多

最夯影音

更多
朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～
耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面