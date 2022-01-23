Omicron潛伏期僅3天！紐時：沒打疫苗重症率高　突破性感染才輕症

▲CDC數據指出，第三劑mRNA疫苗對防止感染Omicron病毒後住院的效力達90％。（圖／達志影像）



記者張方瑀／綜合報導

美國新冠肺炎疫情持續延燒，每天平均新增72萬例，在一月中旬更曾達到80萬例，而Omicron病毒佔了其中99.5％以上。《紐約時報》就整理出目前美國疫情現況，專家也建議，Omicron病毒的潛伏期僅3天，接觸潛在確診者後至少要在2至4天內進行2次快篩，同時強調，雖然感染Omicron病毒多半為輕症，但對於未打疫苗者的重症率依舊很高，千萬不可掉以輕心。

感染與潛伏期

從被感染到症狀出現這段時間被稱作潛伏期，根據研究顯示，最初的新冠病毒和早期變種病毒的潛伏期平均為5天左右，而Delta病毒的平均潛伏期縮短至4天，但Omicron病毒的傳染性相當強，它的潛伏期大約只有3天。

病毒載量

在人體內積累的病毒數量被稱為病毒載量，一般來說當病毒載量高時，就是最具傳染性的時候。最近一項針對Alpha和Delta病毒的研究顯示，人們體內的病毒載量約在感染後3天達到最高值，大約6天後病毒會消失。

▲Omicron病毒的傳染性相當強，它的潛伏期大約只有3天。（圖／路透）



不過目前尚不確定Omicron病毒是否遵循相同模式，但有份初步研究發現，Omicron病毒的感染期比Delta病毒大約少一天，平均病毒載量的高峰值略低，但病毒載量較低的原因，可能是確診Omicron病毒的患者體內已經有抗體，不論是先前曾經染疫，或是施打疫苗後的突破性感染。

另外一項研究顯示，Omicron病毒的症狀可能和先前的變種病毒不同，它在感染肺部方面可能不如Delta病毒，但卻更容易在上呼吸道複製病毒。此外，Omicron病毒也出現別種特徵，一項小型研究發現，感染Omicron病毒後產生的抗體，能夠讓人們免於再次感染Delta病毒，但Delta病毒的抗體對Omicron病毒的保護力微乎其微，因此Omicron病毒可能會取代Delta病毒，而非與之共存。

嚴重程度

Omicron病毒引發的症狀沒有Delta病毒嚴重，在研究中發現，與Delta病毒患者相比，Omicron病毒患者的住院率、加護病房住院率、機器吸氧率都比較低。其中一個可能的原因是，與先前的變種病毒相比，Omicron病毒對肺部造成的影響較低，主要集中在上呼吸道感染，因此大多不會造成嚴重疾病。

▲Omicron病毒看似較溫和，但對於未接種疫苗與免疫系統受損的患者來說，重症率依舊非常高。（圖／路透）



Omicron病毒看似較溫和的原因，也有可能是它造成的突破性感染遠高於Delta病毒，但這些人確診後多半是輕症。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據，mRNA疫苗的加強針，對於防止感染Omicron病毒後住院的效力高達90％。

不過，醫生也警告，雖然Omicron病毒看似較溫和，但對於未接種疫苗與免疫系統受損的患者來說，重症率依舊非常高，而且現在也不確定，突破性感染是否會導致新冠肺炎的長期症狀，民眾仍不可掉以輕心。

檢測

在新冠肺炎大流行初期，美國政府建議民眾在接觸潛在感染者的5至7天後，使用快篩進行檢測，但Omicron病毒的潛伏期較短，專家建議接觸潛在感染者後至少要在2至4天內進行2次快篩，以增加發現陽性的機率。

美國隔離規定

美國CDC近來鬆綁了對確診者的隔離指導方針，先前建議檢測陽性的人需要自主隔離10天，但現在更新為，如果確診者無症狀，或是症狀逐漸減輕，那麼就可以在5天內解除隔離，並在後續5天出門與人相處時佩戴口罩即可。

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