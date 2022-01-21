高雄確診者曾去台南吃喜酒！雲林一家5人匡列　新人被迫隔離過年

記者蔡佩旻／雲林報導

COVID-19案18212（高雄市）在1月16日到台南市安平區玄饌海鮮宴會館參加喜宴參加一對居住雲林縣新人的喜宴，當日喜宴因當事人隱匿，引起台南市長黃偉哲震怒。而雲林這對新人在辦完喜事後，回到雲林馬上被匡列居家隔離，還有5名親人在家自主健康管理，此7人目前採檢雖皆陰性，但仍需在家自主健康管理。

▲COVID-19案18212病例（高雄市）曾到台南市參加一對雲林新人的喜宴，衛生局長曾春美強調，今天接獲通報，馬上進行相關場域清消，請民眾安心。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

針對這對在台南辦喜宴的新人是回到雲林，雲林縣衛生局長曾春美說明，新娘是高雄人，長期在雲林新郎家工作，1月16日在台南市宴請親友，其中參加喜宴賓客大多是來自雲林縣和高雄市，而確診者可能是新人的同學。曾春美強調，衛生局今天接獲通報，馬上進行相關場域清消，請民眾安心。

曾春美表示，與新人有接觸的家人和朋友含這對新人共七人皆接受採檢，結果為全陰性，除對新人進行居家隔離，也馬上對可能接觸的地方進行清消，因為居家隔離與自主健康管理，這對新人與家人到農曆過年期間都不能出門，縣府目前研議送年夜菜給他們安心過年。

▲COVID-19案18212病例曾到台南市參加一對雲林新人的喜宴，這對新人在辦完喜事後，回到雲林馬上被匡列居家隔離，與家屬共7人目前採檢雖皆陰性，但仍需在家自主健康管理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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