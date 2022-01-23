疫情失控了？　醫點名跟「他」一樣：人家吃麵，你們喊燒

記者陳俊宏／綜合報導

精神科醫師沈政男表示，一看到桃園亞旭電腦工廠新增移工60多例確診，就在那邊喊不妙了、失控了，那樣的人就跟台南市長黃偉哲差不多，「就只會在那邊人家吃麵你們喊燒，根本沒有解讀疫情的能力。」

沈政男在臉書說，黃偉哲不是痛罵，沒有透露喜宴足跡的高雄確診者嗎？結果採檢喜宴參加者，數據是怎樣？168人全數陰性，「哥有沒有說台南不會有事？」

沈政男表示，一看到新增移工60多例，就在那邊喊什麼不妙了！糟糕了！失控了！那樣的人你們就跟黃偉哲差不多，就只會在那邊人家吃麵你們喊燒，根本沒有解讀疫情的能力。

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▼黃偉哲公布目前168位民眾採檢陰性。（圖／記者林悅翻攝）

沈政男指出，哥再問一句，為什麼168人都是陰性？講不出來了吧，因為很可能吃喜宴的時候根本還沒有傳染能力，「如果看數字就可以評論疫情，哥可以在網路上混這麼久啊？要相信你的哥，勝過相信你自己！」

沈政男說，亞旭移工群聚，應該看成雖然在不知情下傳了12天，而且是睡大通鋪，卻只有60多人確診，可見社區防疫仍有一定強韌度，「怎麼會一看到60多例就以為，喔，大勢已去，又要升三級了！」

沈政男認為，基本上這個移工群聚仍是西堤群聚的衍生群聚，就只是剛好炸到了一個大型群居單位，還好移工只在假日出門，而且只經過一個周末，社區足跡相對沒那麼複雜；此外，這些移工幾乎都是菲律賓籍，而菲律賓籍移工只佔很小的比例，潛在擴散族群比起其他移工小很多。

高雄一名20多歲確診男子（案18212）曾到台南參加喜宴，確診後卻未誠實向高雄市衛生局告知足跡。黃偉哲表示，因應案18212在1月16日11時到15時，在「玄饌海鮮宴會館」活動相關足跡，台南目前共計匡列571人，21日已率先針對風險較高的168位民眾進行篩檢，結果出爐皆為陰性，22日再採檢242人，等待報告出爐中。