本土確診突炸82例！重症醫揭「4族群」風險最高：空間窄又不通風

▲全台各地不斷因應疫情，調整防疫策略。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯振中／綜合報導

台灣本土疫情持續延燒，22日新增了82起本土案例，大多分布在桃園、高雄。對此，重症醫學專科醫師、胸腔內科專科醫師黃軒表示，許多人會認為，醫護是風險最高的族群，但還有「4類人」也同樣面臨高風險，分別就是地勤、航空或機務人員，以及海運人員、移工人員，若生活在狹小、通風不良的環境，久了就可能成為破口。

黃軒在臉書上表示，當初疫情大流行，世界各地政府嚴格防制邊境，但邊界線相當寬闊，根本防不勝防，以「防疫模範生」新加坡為例，當初星國政府對公民相當優待，不但送口罩、發放補助經費，讓外界讚揚好一陣子，但政府忘記境內有近百萬名移工，直到大爆發時，才來處理移工們複雜的住處，「只是當時一切都太遲了…真的是一發不可收拾…。」

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黃軒說明，許多人剛開始會將焦點放在醫護人員、航空人員身上，但最不通風、空間最窄小的地方，是在海運人員所處的空間，到了每個港口還要上、下貨，維修，這些船員緊密生活數個月，從一個高風險國家移動到另外一個國家，船上大部分也不像飛機採用高規格防疫，人員的防護裝備可能也沒那麼齊全，只要時間一長，就可能成為破口。

▼黃軒認為，除了飛機上以外，陸路邊境、海上岸邊也要用同樣的高規格處理。（資料照／記者宋良義攝）



黃軒分析，這些海運人員多從高風險地區進入，而「高風險」意味著該國疫情失控、到處傳播，因此無論這些人員是拿什麼護照，都應屬於高風險人員。

黃軒提到，全球疫情嚴重散播的主因，是無症狀傳播，會遠走他鄉的移工，通常都是年輕力壯、體格好的人，而這種人正是無症狀傳播的最大族群，目前全球仍在新冠的火線上延燒，「主要是無症狀傳播，又快又廣！」

黃軒指出，無論是海運人員，還是移工人員，都長時間生活在狹小空間，且彼此密集接觸，都是感染的好時機，在工作範圍內，毫無社交距離可言，甚至還有人不戴口罩工作，就算戴上了，還可能亂戴一通，反正也沒有人監督、管理，還有辦法一起脫口罩吃喝、大聲說話，「在疫情大流行中，這些都會是危險的行為。」

黃軒說，想要防堵病毒，不能只在飛機上，而是海上、岸邊，甚至是陸路的邊界，也要用同樣的規則處理，若是邊界有脆弱的漏洞，就可能造成大破口，當病毒進入社區，密集接觸待在狹小空間的人員，就可能造成大流行。