餐廳沒實聯制禁內用！鄉民揪「陳時中1句話」傻眼了：服務生真衰

▲若未配合執行且經輔導未改善的餐飲場所，不得提供內用服務。資料照，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

西堤案燒進社區，指揮中心稍早宣布即起餐飲場所須嚴格落實實聯制，若未配合執行且經輔導未改善的餐飲場所，不得提供內用服務。對此，就有網友不解，先前才說簡訊實聯制並非強迫政策，現在又說未落實就禁止內用，這樣實聯制不就變成餐廳和服務生的責任了嗎？

本站曾報導《桃檢公務員去西堤「沒掃實聯制」 陳時中坦言無罰則：非強迫政策》，指揮官陳時中被問及民眾或店家未落實簡訊實聯制是否開罰時，他說簡訊實聯制並非強迫政策，「若有罰則的話，相信被罰的人一定非常多」。

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陳時中提到，實聯制有備無患，能在疫情發生時快速匡列、追回採檢，所以沒有落實雖不會處分，但防疫人人有責，還是希望民眾多加配合。

▲餐飲場所須嚴格落實實聯制。（圖／指揮中心提供）

而稍早記者會上，指揮中心表示，從西堤教訓可見，實聯制若匡列好，就不會有2人漏匡引發這麼大的群聚，所以即起餐飲場所必須嚴格落實實聯制，未配合執行且經輔導未改善的餐飲場所，不得提供內用服務。

對此，有不少網友在PTT上提到，實聯制既然不是強迫政策，卻要求餐廳嚴格落實，這豈不是變成餐廳和服務生的責任了嗎？「很怕換服務生被打」、「服務生有夠衰」、「服務生真衰，望向超商店員」、「挖眼案...」、「把責任給店家了」、「我不強制你，但是你沒做好要被禁內用，出張嘴把責任都給別人承擔就好」。

▲實聯制。（示意圖／記者曾筠淇攝）

此外，也有些網友不解表示，「不是說實聯制沒法規強制力？到底怎麼禁」、「不是說不強制？變來變去」、「不是說沒強制嗎」、「全面禁內用啊」、「整天放話，你就宣布禁用啊」。

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