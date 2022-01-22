Omicron害人「腦霧」狂失憶…台灣男人更怕1後遺症：再變小就完了

▲Omicron後遺症讓男人怕爆。（圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

這次的Omicron變種病毒和以往不太一樣，雖然症狀就像是一般感冒，但其實會留下恐怖後遺症，像是「腦霧」就是最嚴重的代價之一。一名網友指出，腦霧症狀包括失憶、注意力不集中等等，「Omicron後遺症是不是很夭壽啊？」

原PO在PTT表示，這次感染Omicron變異株表現的症狀就像「感冒」，常見的流鼻水、咳嗽、發燒等，身體不會有太嚴重的反應，趨向「輕症化」，但不代表病毒變弱了，感染Omicron其實高機率會有「腦霧」症狀。

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英國ZOE公司的COVID-19研究小組指出，Omicron的5大症狀包括鼻水、頭痛、疲勞、打噴嚏以及腦霧，每4人當中就有1人出現腦霧，會產生失憶、思緒混亂、注意力不集中、遺忘日常詞彙等，且康復後，腦霧的症狀仍持續困擾人們。

原PO驚呼，這次的Omicron看似跟感冒一樣，比以往出現過的變異株殺傷力更小，但其實有難以根治的「腦霧」後遺症，對腦袋造成的影響會持續多久不得而知，「好像比前幾個變種，可能會什麼味覺異常還X掰。」

▲比起腦霧，台男更怕生殖器縮水。（示意圖／記者李佳蓉攝）



不過從底下留言來看，網友最在意的還是Omicron可能導致生殖器縮短，「最恐怖的還是生殖器會縮水吧」、「講那些沒人在意，講GG變軟才會」、「最嚴重的是英國確診短4公分那個好嗎」、「我比較怕gg變小」、「台灣人雞雞已經夠小了，再變小就完蛋了。」

事實上，美國邁阿密大學米勒學院醫學團隊研究發現，Omicron確實會對血管造成損傷，血液無法順利流向生殖器，導致勃起障礙、陰莖萎縮等後遺症，且很有可能是「永久性」影響。