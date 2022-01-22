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一夜60人確診失控了？醫：應該要高興　憂1情況「才是天下大亂」

▲▼全面防疫，臺北市環保局今日起至春節前，聯手國軍陸軍第六軍團33化學群，就臺北車站機場捷運等交通樞紐及10大公共場域擴大消毒，防範未然，維護市民健康安全。（圖／記者湯興漢攝）

▲姜冠宇說若這60名確診者感染源不明，才是天下大亂。圖為國軍化學兵對車站、捷運進行消毒。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李佳蓉／綜合報導

桃高疫情連環爆，高雄港累計13人確診，昨（21）晚桃園亞旭電腦因員工吃西堤一口氣再爆出職場60人染疫，至今累計70人，由於仍有多數檢體待驗中，確診數預計會增加。被問到疫情失控了嗎？北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇認為「應該要高興」，若60名確診者為不明感染源、意外被檢出，才是天下大亂。

「疫情失控了嗎？」姜冠宇醫師今日在粉專《姜冠宇醫師 Pro'spect 》試問。他說，每次有大量確診者時，要看是不是原本就在匡列範圍內，「我們應該要高興，有確定源頭、即早被發現，並且沒有過週末擴散。」如果這60人皆為不明感染源、意外被檢出，那才是天下大亂的時候。

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另外，他也被詢問是否因第三劑間隔縮短實施太慢，才導致疫情爆發？姜冠宇解釋，事實上打完第三劑還是會被感染、傳染他人，但幅度與頻次都會縮小，也需考量疫苗注射人力量能，畢竟已接近春節，「每個當下尋求共識是困難的，但是盛行區民眾配合措施遠比疫苗覆蓋率重要，所以我們就做我們該做的事就好。」

▲▼經貿特區爆移工群聚確診，醫福會執行長王必勝再度出任務前往協助控制疫情。（圖／翻攝王必勝臉書）

▲桃園移工群聚確診，王必勝深夜前往協助控制疫情。（圖／翻攝王必勝臉書）

姜冠宇強調，目前真的以減少移動微妙。至於外界不斷喊著與Omicron病毒共存，他認為條件有3個，第1為足夠第三劑疫苗覆蓋率，有人認為90%，但台灣5～11歲幼童還未開打因此不可能，「我覺得在第二劑的基礎上，追求第三劑到60%即可」。

他接著說，再者則為足夠、對Omicron有效的抗病毒藥物，給予成本風險內的染疫者，有醫界前輩預估是10%人口，約230萬份，「要注意的是，我們之前本土疫情買的2套混合單株抗體，現在對omicron都沒有用喔。」最後則是成熟的疫苗通行證措施和配合度，以及未完整接種者的配套措施，上述3條件具備才能與病毒共存。

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