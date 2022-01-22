烏克蘭危險了？彭博：美國擬將外交官家屬撤出基輔　俄國也傳撤員

▲美國國務卿布林肯與俄羅斯外長拉夫羅夫進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）21日在日內瓦結束約90分鐘的雙邊會談，同意繼續對俄烏情勢進行談判。此前，知情人士卻透露，美國官員正在考慮撤離烏克蘭外交官家屬，這項預防性措施可能預示著情勢惡化。另有消息指出，莫斯科已開始疏散駐烏克蘭外交官家屬。

根據《彭博》報導，幾名匿名知情人士指出，美方近日內可能發布命令，要求駐烏克蘭外交官家屬返回美國，其餘非必要人士也能自願離開，這是一項為了防止安全局勢惡化的正常應變措施，並不意味著美國認定俄軍會入侵，只是反映出美方對緊張局勢的謹慎準備。

根據美國駐基輔使館官網顯示，大使館雇用約180名美國公民和560名烏克蘭籍職員，這數字並不包含家屬，因此實際住在使館相關寓所的美國人可能高得多。

▲俄烏邊境情勢緊張，美國傳出將撤離部分駐烏克蘭外交人員。（圖／路透）

除了美國傳出將撤離人員，一名歐盟外交官也表示，歐盟成員國的使館可能也已經擬定應急計劃，但是目前尚未採取措施，讓歐盟國的外交官家屬回國。另外，《紐約時報》日前援引一名烏克蘭高級官員指出，俄羅斯駐烏克蘭使館5日已經有18名相關人員搭乘大巴士離開烏克蘭，其中大多數為外交官家屬，到莫斯科的車程預計長達15小時。

報導稱，接下來幾天內，又有30名駐基輔、利沃夫（Livov）外交相關人士離開，而另外2處領事館外交官也被下令準備離開烏克蘭。《紐約時報》的消息人士認為，這可能暗示著莫斯科正準備對烏克蘭發動軍事行動。對此，烏克蘭外交部發言人表示，尚未收到俄羅斯或其他國家關於外交使團人員撤離的任何消息，且基輔也沒有計劃從俄羅斯撤出烏克蘭外交官。

俄國方面，俄羅斯外交部沒有就其在烏克蘭的領事館一事發表評論，但告訴俄媒《國際文傳電訊社》（Interfax），俄羅斯駐基輔使館的運作一切正常，此外並未提供進一步的細節。

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