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桃園街頭運送「巨型柱狀物」　網友大驚：台灣有洲際飛彈？

▲▼出現在桃園街頭的神祕柱狀物，其實是巨大的反應器。（圖／Facebook／歐媽媽影像紀錄）

▲出現在桃園街頭的神祕柱狀物，其實是巨大的反應器。（圖／Facebook／歐媽媽影像紀錄授權提供） 

記者林彥臣／綜合報導

在車水馬龍的桃園街頭，竟然出現了一輛拖板車，上頭運送了一個「神秘柱狀物」，在PTT上引發熱議，由於這個柱狀物外型很像飛彈，而且又異常的巨大，還有人笑稱，「難道台灣有洲際彈道飛彈？」

後來有網友將這張照片轉發到PTT八卦板，發文表示，最近看到一張圖桃園在運某巨型柱狀物，比飛彈還要大，不知道是什麼物體，有人知道這東西造價多少錢嗎？

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網友在推文中回應表示，「台灣有洲際彈道飛彈？」、「是我的保險套啦」、「核導彈的噴射裝置，不要讓阿共知道」、「鋼彈的火箭炮啦」、「新阿姆斯特朗旋風噴射阿姆斯特朗砲」。

▲▼俄羅斯白楊-M（Topol-M）洲際彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲反應器雖然長得很像飛彈，但仔細看外型還是不太一樣，圖為俄羅斯白楊-M（Topol-M）洲際彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

不過也有真正的內行網友解答，「煉油廠的反應器之類的吧」、「煉油廠的加氫脫硫反應器」、「反應壓力容器吧 巨型的」、「是要多沒常識才會覺得飛彈長這樣」、「飛彈長這樣連台灣都飛不出去」。

其實這張神秘柱狀的照片，是由紀錄台灣重機械的粉絲專頁「歐媽媽影像紀錄」所拍下，當時這輛拖板車，正在進入水汴二路，PO文也說明了照片中拍下的，的確是「巨大的反應器」。

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