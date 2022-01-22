一覺醒來＋60「傳播9天恐已入社區」　醫：這次真的很難防守

記者黃翊婷／綜合報導

指揮中心21日晚間證實，桃園亞旭電腦廠完成採檢1005人，其中60人為陽性，累計已有66人染疫。Icu醫生陳志金22日一早在臉書PO文表示，新增的60例是大家最擔心的兩條傳播鏈之一「桃園工廠的移工」，遺漏病例可能已經在工廠傳播8、9天，甚至傳入社區；醫護粉專「MedPartner 美的好朋友 」也呼籲大家抓穩了，「這次真的很難防守。」

▲醫師認為這波疫情可能已經傳入社區，很難防守。圖為國軍化學兵對車站、捷運進行消毒。（資料照／記者湯興漢攝）

對於新增的個案，指揮中心前進指揮所指揮官王必勝表示，新增的66例本土個案中有移工，也有本國籍勞工，但大多以外籍移工為主，病毒量多寡不一，初步研判應與2名曾赴西提用餐的移工（案18219、案18220）有關，但因為沒有實聯制，第一時間未被追出來，而且事發至今已過去12天，期間2人仍和同事睡在大通鋪，研判移工發病至少一週以上。

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Icu醫生陳志金22日一早在臉書PO文表示，「一覺醒來，新增60例本土！」這是是大家最擔心的兩條傳播鏈之一的「桃園工廠的移工」，2名移工1月9日前往西提用餐，被抓到確診時已經傳染給4名同事，「這2例遺漏的病例，可能已經在工廠傳播了8、9天，更令人擔心的是，有可能已經傳入社區。請鎖定今天指揮中心記者會，做好個人防護，儘快施打疫苗，減少出門群聚。」

醫護粉專「MedPartner 美的好朋友 」也在臉書PO文呼籲民眾，1月9日在西堤感染的案子，已經在工廠傳了8、9天，這期間必定有人曾進入社區，「這次真的很難防守，每個人都要趕快落實防疫自保。這種傳染力真的超強，大家抓穩了。該怎麼做就怎麼做，個人絕對要把自身的防疫做到滴水不漏，沒必要的公共場合就先不要去了。還沒打完疫苗的，除非醫師給你特別建議，不然有什麼打什麼，千萬不要再挑啦。」

▼遠雄自貿港區亞旭電腦廠2名移工確診，21日篩檢又驗出60人染疫。（圖／翻攝自臉書／王必勝）