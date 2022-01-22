快訊／桃園+60！黃珊珊證實56人「送劍潭隔離」　曝陳時中親電商借

▲台北市副市長黃珊珊。（資料照／記者林敬旻攝）

0905更新：黃珊珊將40人改為56人（見下圖）



記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨下午宣布新增23例本土個案，破今年單日新高，但不料深夜，桃園市大園區亞旭電腦工廠新增60人染疫，其中部分病患送往台北市劍潭活動中心的「加強版防疫旅館」隔離。對此，台北市副市長黃珊珊22日早上證實，昨晚接到衛福部長陳時中來電，商借劍潭收住桃園輕症確診者，自己和台北市長柯文哲商量後，同意收住56位。

「疫情當頭，這波疫情來勢洶洶，不可掉以輕心！」黃珊珊22日早上在臉書表示，桃園疫情擴大，每天十數例的確診個案，相信對於疫調人員來說都是很沈重的負擔，去年五月，我們一起經歷過那段驚心動魄的日子，每天跟病毒賽跑，跑得比病毒快才能慢慢將疫情壓下來。

話鋒一轉，黃珊珊提到，「昨天晚上接到陳時中電話，商借劍潭收住桃園輕症確診者，我和市長商量，同意收住56位，希望能夠一起度過難關。」黃也透露，最近，她也常常跟衛福部醫福會執行長王必勝互相發簡訊加油打氣，「一起努力守護百姓，他守住桃園，我守住台北！」

隨著境外移入確診者暴增，為防止確診者把北市醫院量能擊垮，柯文哲在14日北市防疫記者會上表示，北市15日起將啟動防疫專責旅館，地點是劍潭活動中心，除了提供234張床位，退休醫護人員也會組成「關懷天使隊」全天候排班進駐，優先收治20歲到40歲的無症狀患者。

▼黃珊珊22日臉書發文前後對照。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）





