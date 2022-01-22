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一夜狂炸60確診！　醫曝最壞結果：台灣只剩2條路可選

記者邱晟軒／綜合報導

本土疫情擴大，桃園亞旭電子廠21日深夜暴增60例確診，震驚各界。對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學坦言，台灣目前剩2條路可以走，「這已經不是單純的科學問題，而是路線的選擇！」

▲▼經貿特區爆移工群聚確診，醫福會執行長王必勝再度出任務前往協助控制疫情。（圖／翻攝王必勝臉書）

▲桃園移工群聚確診，王必勝深夜前往協助控制疫情。（圖／翻攝王必勝臉書）

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桃園亞旭電腦工廠採檢1000多人，昨日晚間傳出其中有60人呈現陽性。指揮中心也證實，加上今日下午記者會已公布6人，累積66人，另675人陰性，檢驗中270人。相關疫調資料持續進行中，將於下午記者會統一對外說明。

▲桃園爆移工群聚，王必勝前進經貿園區。（圖／翻攝自臉書／王必勝）

▲桃園爆移工群聚，王必勝前進經貿園區。（圖／翻攝自臉書／王必勝）

謝宗學醫師在臉書「Dr. E小兒急診室日誌」發文表示，現在我們確定進入選擇的分歧點：清零政策：1/23 學測結束後，就該升三級疫情警戒，過年禁止人流移動；漸進式與病毒共存：維持二級警戒，小幅加強限制社交活動，疫調隔離政策持續，控制疫情不要快速蔓延。

謝宗學表示，若選擇往「清零政策」走，疫情會受到控制，但內需產業重創，許多店家可能無法承受再次打擊。然而若是選擇「漸進式與病毒共存」，過年時大量人流移動，疫情將在全台蔓延，醫療體系將承受巨大的壓力，但內需產業可以保有生機。

「這已經不是單純的科學問題，而是路線的選擇！」謝宗學坦言，即使 Omicron 變異株重症率不高，當罹病人數暴增，還是會有人因病過世。用比較白話和激烈的說法，選擇1病死的人數可能下降，但餓死的人數可能上升；選擇2病死的人數可能上升，但餓死的人數可能下降。

謝宗學更直言，若是選擇清零政策，感染人數受到控制，春節是全國醫療量能最低的時期，感染人數降低春節假期急診承受的壓力比較輕微；不過若要和病毒共存，可預期過年後全台感染人數暴增，急診的壓力將持續延續到往後數個月。

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