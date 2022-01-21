年貨變貴很有感！烏魚子漲15%最多　「4大天王」漲幅一次看

▲經發局聯手大高雄觀光商圈總會及26個在地商圈，舉辦「高雄過好年」系列活動。（圖／高雄市經發局提供）

記者賴文萱／高雄報導

近期物價調漲，採買年貨也跟著大幅漲價。高雄三鳳中街主委伍進昌指出，今年因為產量減少，烏魚子成本約漲15%、花生跟瓜子漲10%，另因運輸成本提高，堅果類成本也漲5%，其他包含蝦米等乾貨成本也都因此小漲，但大部分漲價由店家自行吸收，末端售價多「凍漲」，跟市民朋友一起抗漲迎新年。

▲今年烏魚子成本約漲15%。（圖／高雄市經發局提供）

不少民眾都會前往年貨大街準備年菜等應景食物，不過，今年卻有感覺得荷包又縮水了。三鳳中街主委伍進昌指出，今年烏魚子成本約漲15%、花生跟瓜子漲10%，另因運輸成本提高，堅果類成本也漲5%，其他包含蝦米等乾貨成本也都因此小漲。

10兩重的烏魚子去年只要花2800元，但今年卻變3200元，5兩重的也跟著漲價，伍進昌說，這是因為今年因為產量減少影響，但大部分漲價由店家自行吸收，末端售價多「凍漲」。

▲各商圈將規劃舞台活動、抽獎、餐車市集、春聯揮毫等特色活動。（圖／高雄市經發局提供）

高雄市政府經發局聯手大高雄觀光商圈總會及26個在地商圈，規劃舉辦「高雄過好年」系列活動，週週都有消費抽獎、餐車市集、懷舊復古派對及闖關市集等活動。

▲▼因應疫情嚴峻，目前商圈、年貨大街採不開放試吃、熟食加蓋遮罩，並加強稽查及防疫物資整備。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，因應疫情嚴峻，目前商圈、年貨大街採不開放試吃、熟食加蓋遮罩，並加強稽查及防疫物資整備。商圈如有相關需求市府會全力協助，呼籲大家採買年貨時務必戴好口罩，市府也會加強控管及人流管制。

▼「高雄過好年」26商圈活動時間。（圖／高雄市經發局提供）