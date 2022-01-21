獨／黃瀞瑩遞辭呈離開柯市府　農曆年後轉投士北選區

▲黃瀞瑩預計年後辭職，全力投入地方經營。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

進入2022年後，代表年底的地方選舉進入倒數階段，各陣營的參選人紛紛開始動員，準備迎接年底的選戰。曾任北市副發言人、現為副市長黃珊珊幕僚的「學姊」黃瀞瑩，將投入士林北投的議員選舉，近期已低調透過下班、放假時間到地方拜訪；據了解，黃瀞瑩預計在1月中旬開始請假，約在過完年後、2月初左右正式遞交辭呈，專心經營地方。

黃瀞瑩本來只是被延攬進團隊負責網路操作與形象包裝，但因為網路節目《木曜四超玩》的「一日市長幕僚」單元，其亮麗外型馬上吸引網友注意，因而一夕爆紅，搖身一變成為台北市長柯文哲麾下最具知名度的幕僚。

而這樣的高人氣與親和力，也成了黃瀞瑩在政壇打拼的資產。2018年、2020年選舉，黃瀞瑩都稱職扮演母雞角色，不論是幫結盟的友軍站台，或是被列入不分區立委當作催票機，掃街拉票、與支持者握手互動等，都獲得相當良好的成效。

據了解，黃瀞瑩從小就在士林北投區成長、就學，因此對於此區不只有感情，也有相當程度的了解。因為在市府團隊學習多年，黃瀞瑩不只希望把好的文化帶回士林北投，也希望讓士北的建設可以再更多，讓柯市府8年奠基的基礎能在未來開花結果。而針對黃瀞瑩辭職投入選舉，據了解，柯文哲未多做挽留，僅簡單詢問一下黃未來的規劃。

黃瀞瑩近期勤跑基層，也引起地方人士的關注，也讓柯文哲在議會備詢時招來不少議員的「關切」，質疑柯用公家資源養「柯家軍」。同樣是士北選區的陳政忠，更直接點名黃公器私用、帶職參選，讓柯不顧幕僚勸阻，當場在議場宣布仍是副發言人職位的黃瀞瑩「她已不是發言人」。

儘管面對被柯文哲當場拔官的尷尬處境，但走回幕後工作的黃瀞瑩未有太多怨言，仍謹守工作本分，專心協助副市長黃珊珊處理防疫事務。但為了避免再被外界貼上公私不分的標籤，黃瀞瑩已在日前遞出辭呈，預計1月21日起開始請假，並於年後正式離開市府，投入地方經營。