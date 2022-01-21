快訊／柯文哲挺維持二級　曝2點疫情不會驟升「就讓它慢慢感染」

記者蘇晏男／台北報導

本土疫情持續升溫，北部及南部皆傳出Omicron變種病毒案例。台北市長柯文哲表示，現在看起來沒辦法清零，但台灣疫苗施打率比歐美高，且老百姓較願意戴口罩，病毒不會一下子爆發，所以他支持維持二級，「就讓它慢慢感染」。但柯文哲也坦言，年假9天醫療量能下降，打疫苗也下降，擔心就像去年母親節回來，感染就爆開，這就要想一下。

柯文哲21日在台北市防疫記者會上表示，目前看起來Omicron的傳播速度，用現有疫調人力，應該撐不住，會繼續擴散，而且昨天高雄都有（確診案）了，因此他比較擔心過年；過年期間，醫院量能、衛生局量能會下降，疫苗又停打4天， （疫情）到底會不會擴散。

柯文哲說，現在很科學地講，發現一個確診例，然後圈起來居隔，但圈起來要確保外面的感染機率要小於一個，才符合a的n次方趨近於零，把疫情控制住，但如果慢兩天，圈的人數會就過多，不容易圈起來；發展到現在的數量（指確診數），現在要有效圈住不太容易。

接著，柯文哲說，歐美很難控制疫情，第一，是因為他們疫苗施打率比台灣低；第二，大家比較願意戴口罩。在這兩情況下，傳播速度會比較慢。如今數量這麼多，上升速度還在擴散，但也沒像歐美瞬間爆發，所以策略上他不贊成提高管制，維持二級就好，「給它慢慢燒就好」，反正現在沒有確診者插管、送加護病房。

柯文哲總結，他自己認為疫情看起來應該沒辦法清零，還是會擴張，但速度不會很快，因為我國疫苗覆蓋率夠，老百姓比較會戴口罩，所以就讓它就讓慢慢地感染；唯一比較擔心的是9天年假，醫療量能下降、打疫苗下降，這就要想一下，很像去年母親節一回來，發現天啊，感染散開了。