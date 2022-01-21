　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／柯文哲挺維持二級　曝2點疫情不會驟升「就讓它慢慢感染」

記者蘇晏男／台北報導

本土疫情持續升溫，北部及南部皆傳出Omicron變種病毒案例。台北市長柯文哲表示，現在看起來沒辦法清零，但台灣疫苗施打率比歐美高，且老百姓較願意戴口罩，病毒不會一下子爆發，所以他支持維持二級，「就讓它慢慢感染」。但柯文哲也坦言，年假9天醫療量能下降，打疫苗也下降，擔心就像去年母親節回來，感染就爆開，這就要想一下。

柯文哲21日在台北市防疫記者會上表示，目前看起來Omicron的傳播速度，用現有疫調人力，應該撐不住，會繼續擴散，而且昨天高雄都有（確診案）了，因此他比較擔心過年；過年期間，醫院量能、衛生局量能會下降，疫苗又停打4天， （疫情）到底會不會擴散。

柯文哲說，現在很科學地講，發現一個確診例，然後圈起來居隔，但圈起來要確保外面的感染機率要小於一個，才符合a的n次方趨近於零，把疫情控制住，但如果慢兩天，圈的人數會就過多，不容易圈起來；發展到現在的數量（指確診數），現在要有效圈住不太容易。

接著，柯文哲說，歐美很難控制疫情，第一，是因為他們疫苗施打率比台灣低；第二，大家比較願意戴口罩。在這兩情況下，傳播速度會比較慢。如今數量這麼多，上升速度還在擴散，但也沒像歐美瞬間爆發，所以策略上他不贊成提高管制，維持二級就好，「給它慢慢燒就好」，反正現在沒有確診者插管、送加護病房。

柯文哲總結，他自己認為疫情看起來應該沒辦法清零，還是會擴張，但速度不會很快，因為我國疫苗覆蓋率夠，老百姓比較會戴口罩，所以就讓它就讓慢慢地感染；唯一比較擔心的是9天年假，醫療量能下降、打疫苗下降，這就要想一下，很像去年母親節一回來，發現天啊，感染散開了。

►過年穿「發財褲」福氣超滿

ET快訊
新竹一家4口染疫真相逆轉！她逛IKEA確診　吃鵝肉再傳車商夫
ETtoday首辦！　2021企業品牌聲望大調查出爐
快訊／學測第一天！　考場驚傳學生墜樓
香港倉鼠驗出D427G突變　專家：恐導致另場災難
快訊／太魯閣號出軌釀49死　李義祥60萬元交保
新竹「古井童屍」埋32年真相曝光！　兇手找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

驗船中心舉辦國際船舶及港口設施保全章程公司保全員訓練課程

中油放任外包商成慣老闆？　洪申翰曝：拒付資遣費、法定薪資待遇

案例激增「疫調密密麻麻」　柯文哲：怎麼做？只能抓頭說我不知道

蔡適應賀年曬愛犬Tony　限量虎年「福袋」好萌

快訊／柯文哲挺維持二級　曝2點疫情不會驟升「就讓它慢慢感染」

本土新增創新高　鄭運鵬曝「街頭觀察」2關鍵：我對疫情不擔心

快訊／北市75歲嬤確診！兩孫子就讀北投國中、國小　採檢結果出爐

快訊／東吳大學篩檢662人陰性　今續採750人結果出爐

快訊／東吳確診學生已打兩劑BNT　曾到遠百寶慶店、春水堂中正店

LIVE／北市新增3例本土確診　柯文哲召開記者會說明

客人嘆鮮奶茶太淡「求加厚」闆娘皺眉拒！解惑濃厚感迷思

疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例

檢舉違停被嗆「不好好工作」　他冷靜應對5分鐘完成舉發

鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

謝和弦控遭戴綠帽…爆她「床上超主動」　Keanna認「離婚前就認識ØZI」吐真相

搬運煙火手滑落地大爆炸！　現場巨響火光沖天滿地狼藉

漫威男星滑雪意外身亡！享年37歲　獨留女友.兒子…《月光騎士》成遺作

騎士喬位亂移車「1格擠2台」　他制止遭回嗆：這邊都這樣！

開車4小時南下迎接蒜頭接班狗　媽見「相似眼神」淚：跟我回家

驗船中心舉辦國際船舶及港口設施保全章程公司保全員訓練課程

中油放任外包商成慣老闆？　洪申翰曝：拒付資遣費、法定薪資待遇

案例激增「疫調密密麻麻」　柯文哲：怎麼做？只能抓頭說我不知道

蔡適應賀年曬愛犬Tony　限量虎年「福袋」好萌

快訊／柯文哲挺維持二級　曝2點疫情不會驟升「就讓它慢慢感染」

本土新增創新高　鄭運鵬曝「街頭觀察」2關鍵：我對疫情不擔心

快訊／北市75歲嬤確診！兩孫子就讀北投國中、國小　採檢結果出爐

快訊／東吳大學篩檢662人陰性　今續採750人結果出爐

快訊／東吳確診學生已打兩劑BNT　曾到遠百寶慶店、春水堂中正店

LIVE／北市新增3例本土確診　柯文哲召開記者會說明

林智堅任內最大人事調動！全力拔擢清壯派　一級主系平均49歲

奶油貴賓犬發楞表情跟她超像！賴慧如秒融化：走我帶你回家

台南市勞工局攜手工、協會送愛心物資　關懷學甲弱勢重癱嬤

土豆回家第一天就用蒜頭的碗　柚子見「哥哥回來了」開心狂嚶整晚

亮燈見「超萌加油站店員」秒融化　牠盡責喵聲回應：歡迎光臨～

後疫情居住產業轉型　房仲業借重科技服務創新

馮建三／「中道」不應消失 　談BBC與華視

打掃阿姨3浴室「8hrs還掃不完」！她慘噴3600元　網一看照片全氣炸

驗船中心舉辦國際船舶及港口設施保全章程公司保全員訓練課程

機車保養噴4000「他問合理嗎？」　網細算驚呆：哪家這麼佛

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

政治熱門新聞

閃亮登場！柯文哲帶美少女戰士權杖搭公車

快訊／微風信義、饗饗信義店有確診足跡

快訊／北市爆新確診！石牌國中學生家人染疫

快訊／東吳確診學生已打兩劑BNT　曾到遠百寶慶店、春水堂中正店

桃園西堤群聚案燒向台北！染疫客確診就醫　傳染給看病嬤

「潘茹玉」居家檢疫失聯　北市民政局重罰60萬

超夯！　這款悠遊卡15分鐘賣「1萬支」

曾去微整形診所！北市曝確診足跡

快訊／柯文哲挺維持二級　「就讓它慢慢感染」

快訊／北市75歲嬤確診！兩孫子就讀北投國中、國小　採檢結果出爐

快訊／空軍今中午起停止打撈F-16V殘骸

石牌國中學生家人確診　明採檢400師生

潘孟安當眾轟莊瑞雄、鍾佳濱助理下台

快訊／西堤傳播鏈再爆「雙北足跡」　板橋高鐵、板南線2站

更多熱門

相關新聞

即／2移工西堤餐後染疫工廠上班睡通鋪「12天」

即／2移工西堤餐後染疫工廠上班睡通鋪「12天」

指揮中心21日宣布新增23例，其中桃園新增10例，其中有6例為西堤群聚風暴擴大。桃園市長鄭文燦指出，有2位在遠雄貿易港工廠的移工，其1月9日曾到西堤用餐，後續採檢為陽性確診，後續進一步對2人的職場進行擴大採檢發現，該職場在增加4名確診，不過由於2名移工未在第一時間出來採檢，直到出現症狀才採檢，立刻進行疫調後才發現移工曾前往西堤用餐，但已延遲12天。

突增23例「過年計畫須改變」？　醫：先確定2件事

突增23例「過年計畫須改變」？　醫：先確定2件事

快訊／北市75歲嬤確診！兩孫子就讀北投國中、國小　採檢結果出爐

快訊／北市75歲嬤確診！兩孫子就讀北投國中、國小　採檢結果出爐

快訊／東吳確診學生已打兩劑BNT　曾到遠百寶慶店、春水堂中正店

快訊／東吳確診學生已打兩劑BNT　曾到遠百寶慶店、春水堂中正店

LIVE／北市新增3例本土確診　柯文哲召開記者會說明

LIVE／北市新增3例本土確診　柯文哲召開記者會說明

關鍵字：

柯文哲台北新冠疫情台灣防疫社區感染

讀者迴響

熱門新聞

ØZI親寫歌成功安撫Keanna！1手段網全服了

快訊／本土暴增23例「高雄就+10」、另增45境外

曾沛慈才結婚…汪東城祝賀卻PO「曖昧親吻照」！

即／高雄確診者到台南參加喜宴！同桌11人全是外縣市

國軍坦克撞轎車　車主買咖啡見愛車毀損嚇壞

小商人搜集25受害人提告　青青道歉了

「明天補班日」到底補哪天？網長知識了

寵物店「賣不掉的貓狗下場如何」？　店員曝真相

3浴室「清潔姨摸魚8小時」　她氣噴4500轟出門

鳳梨直播發火：我承認！　自爆2年前「服務很多人」

暴增23例「仍不升三級？」　1類人狂抖

快訊／高雄暴增10例！17處足跡曝

即／婦打3劑莫德納2天後亡　死因出爐

快訊／居檢失聯潘茹玉　竟跑回北投家

出現2種症狀要注意　英更新Omicron常見症狀

更多

最夯影音

更多
客人嘆鮮奶茶太淡「求加厚」闆娘皺眉拒！解惑濃厚感迷思

客人嘆鮮奶茶太淡「求加厚」闆娘皺眉拒！解惑濃厚感迷思
疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例

疫情燒高雄「一家3口確診」　今增13例本土、境外24例

檢舉違停被嗆「不好好工作」　他冷靜應對5分鐘完成舉發

檢舉違停被嗆「不好好工作」　他冷靜應對5分鐘完成舉發

鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

鳳梨遭爆偷吃4寶媽粉絲！床照曝光　深夜發聲「初四了」：我很負責DER

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

高雄2警「綠燈停路口」聊天　騎士黃燈繞道竟遭攔：闖紅燈

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面