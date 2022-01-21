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中央疫苗通行證「掃碼麻煩」　柯文哲：我直接秀顏色較簡單

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、副市長蔡炳坤。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者蔡文鈴／台北報導

台北市長柯文哲提出用台北通推出疫苗護照，不過中央卻先推出「數位疫苗通行證」即日啟用。對此，柯文哲今（21）日下午於記者會表示，疫苗護照也不是他發明的，但中央的系統仍有問題，不像台北通可直接看顏色比較簡單。

柯文哲表示，疫苗護照概念歐盟去年11月開始用，他的態度只是倡議，中央願意做也很好，暫時先用中央系統，再來看看怎麼實施，只是中央比較麻煩的是，要有個機器去掃QR code才知道，「不太像我直接秀紅色、綠色、黃色比較簡單」。

柯文哲認為，中央的作法變成要掃QR code才會知道你的種類，增加行政成本，不過還是就先跑跑看，但用QR code在八大行業以及公共場所要如何管制，技術層面該怎麼做還是要想一下。

指揮中心宣布，自1月21日起開放使用「數位新冠病毒健康證明」。其中，若民眾有出入酒吧、夜店等需求，須出示疫苗接種證明。

為了讓民眾方便出示疫苗接種證明，在國內可出示疫苗小黃卡或健保快易通 APP 裏的健康存摺功能；此外，也可以上網申請「數位新冠病毒健康證明」，申請成功後會出現一個專屬的QR碼，提供給查驗人員掃碼檢驗。

北市府所提出的「疫苗護照」將透過「台北通」介接中央的健保資料，分為綠燈「打滿兩劑超過14天、或超過3個月以上打第三劑」，黃燈「打滿1劑」，紅燈「未施打疫苗」。

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