案例激增「疫調密密麻麻」　柯文哲：怎麼做？只能抓頭說我不知道

實習記者張鈞量／台北報導

中央疫情指揮中心21日宣布本土新增23例、同時也推出「數位新冠健康證明」。對此，台北市長柯文哲21日表示，目前的確診人數激增，精準疫調可能無法繼續執行了，疫調的表格「密密麻麻的、怎麼做得下去」，因此柯文哲認為案例過高時便應該改用公衛手段處理「這是實際的困境，等它變成這樣的時候你要問我怎麼處理，我只能抓抓頭說我也不知道」。

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

針對「數位新冠健康證明」的概念，與柯文哲過去曾提出的「疫苗護照」類似，是否感覺被中央卡位？柯文哲21日下午在北市防疫記者會上表示，其實如果中央願意做疫苗護照當然最好，「我好幾個月前就在講疫苗護照了，其實也不是我發明的，因為歐盟也是這樣，我每次說台灣不是世界上最先進的國家，參考其他國家怎麼做大概可以給我們一些啟示」，疫苗護照的概念歐盟在去年11月就開始用了，「所以在很久之前我就主張要用」。

柯文哲強調，「我的態度是這樣，我只是倡議」，那如果中央同意我們的想法、趕快做出一套系統，也是很好、沒問題，所以我們暫時先用中央的系統，再來是怎麼實施的問題。

柯文哲認為，中央的系統有一個比較麻煩的是，它還有一個機器去掃QRcode，而非直接顯示是紅色、綠色、黃色，變成QRcode還要掃一遍才知道你是哪種的，增加一個行政的成本，「不過我覺得就這樣，先跑跑看」，現在比較麻煩的是，如果用QRcode那八大行業、公共場所要怎麼去管制、這個技術要怎麼做，「我還要再想一下」。

針對本土病例激增，精準疫調是否跟不上的問題，柯文哲表示，人家說打天下跟治理天下為什麼不一樣，你平常很穩，就一套人馬。可是疫情來的時候是一下子數量就太多了，「所以我最近看疫調那個表，作為專家，我看到這張我就覺得這個疫調做不下去了，密密麻麻的、怎麼做得下去」。

柯文哲強調，去年當時台北確診案例一天200的時候，「我就下令說不做詳細疫調了」，直接改用NPI（非藥物處理措施），用非藥物的公衛手段去處理；當病例一個一個出現時，還可以精準打擊，但像這種密密麻麻的怎麼做疫調？做不下去。「這是實際的困境，等它變成這樣的時候你要問我怎麼處理，我只能抓抓頭說我也不知道」。

▼桃園群聚擴散至北市關聯圖。（圖／台北市政府提供）