「強降雨訊」全台濕體感更冷！鄭明典：要烏到年後　下波恐有冷氣團

▲水氣多，各地降雨豐沛。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

俗話說「冬至烏，過年就會酥」，上個月冬至全台有雨，中央氣象局長鄭明典引述月長期天氣展望預報，未來2周台灣附近水氣多、各地降雨機率高，指出「看來不少地方要『烏』到過年後了！」預報員李孟軒表示，持續受南方雲系北移，降雨偏廣、各地有雨，尤其基隆北海岸到東部、北部降雨持續，23日（周日）鋒面通過、天氣仍不穩定，全台有雨；不過因東北季風減弱，北部氣溫回升。

氣象局預報，明天（22日）仍受南方雲系影響，各地水氣偏多，降雨在中部以北、東半部地區及恆春半島較明顯，皆有短暫陣雨出現，尤其北台灣降雨較持續、時間也較長，整日濕涼，南部則大致多雲、偶有局部短暫陣雨。溫度方面，東北季風減弱，北台灣回溫，中部以北、花蓮白天高溫20至22度，南部及台東為23至26度，清晨低溫各地為16至18度，各地早晚涼且水氣偏多有降雨，體感溫度會更低一些。

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今（21日）晚9時55分氣象局持續針對新北、基隆、宜花東5縣市發布「大雨特報」，受東北季風影響，今日宜蘭縣山區已有局部豪雨發生，今晚至明日基隆北海岸、宜花及綠島仍有局部大雨發生機率。

▼南方水氣北移+北方冷空氣影響，未來2周天氣變化大「全台有雨」。（圖／中央氣象局、NCDR )

氣象局指出，水氣豐沛，各地降雨機率較高，下周又有鋒面通過及東北季風增強影響，天氣系統變化較快速。23日鋒面通過，迎風面北部、東半部地區有短暫陣雨，其他地區降雨稍緩、但仍有局部短暫陣雨。24日（下周一）東北季風增強，北部及東北部轉涼，北部、東半部持續陰雨，鋒面通過時，中南部也有局部短暫陣雨，之後則轉短暫雨，南部平地轉乾，雲量偏多。

預計25、26日（下周二、三）持續受東北季風影響，北部及東北部較涼，其他地區早晚也涼，東半部有局部短暫雨，北部雨勢零星，中南部則恢復到多雲到晴。氣象局表示，一直到27日（下周四）東北季風減弱，北台灣氣溫稍回升，除東半部局部短暫雨，北部地區、恆春半島及南部山區也有零星降雨的機會，其他地區則為多雲到晴。28日（下周五）鋒面接近、水氣增多，北東地區及中南部山區有局部短暫雨。

鄭明典引述月長期預報指出，「氣溫略降、水氣偏多！」趨勢分析看起來不少地方要「烏」到過年後了！預估未來2周台灣附近環境場，水氣偏多，各地降雨機率增加；第2周北方系統有發展訊號，平均氣溫略降。

災害預報士賈新興分析，未來幾天有一波東北風快閃，29、30日小年夜，目前看起來有一波冷空氣比較強，本來預估是東北季風，目前歐洲預報冷空氣有增強趨勢，台北恐下探14度，且30日這天不只北邊冷空氣，南邊還有水氣也北移，雨水多，冷空氣強度還要繼續觀察，但基本上雨水多。

賈新興指出，不只22、23日全台有雨，28至30南海水氣移入，天氣不穩定，全台有雨，其中嘉義以南及台東雨勢大，其中30日冷空氣增強，可能是東北季風也可能是冷氣團。北部、東半部有局部短暫雨，中南部也可能雲多有雨，天氣變化大。

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