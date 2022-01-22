北北基等6縣市大雨特報！下週2波雨彈轟炸　除夕強冷空氣報到

▲今(22日)晨厚實的雲系持續從海峽移入，台中以北及東半部已有明顯降雨。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今(22日)晨厚實的雲系持續從海峽移入，台中以北及東半部已有明顯降雨，氣象局針對北北基宜花東6縣市發佈大雨特報。明晚開始鋒面、東北季風接力，北部明顯降雨到下週二。以目前資料來看，除夕夜有強冷空氣報到，天氣乾冷。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(22)日轉東南風，氣溫稍回升；中部以北及東半部有明顯降雨，南部地區的降雨也將轉大。今日各地氣溫：北部16至21度，中部16至27度，南部17至27度，東部16至25度。

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▲北北基等6縣市發佈大雨特報。

明(23)日「鋒面」掠過，白天有空檔，明晚起北部、中部及東半部再依序轉有局部短暫雨。下週一、二(24、25日)「東北季風」影響；中部以北及東半部有局部短暫雨；這波「鋒面」及「東北季風」冷空氣很弱，北台略轉涼，中南部白天舒適早晚涼。

下週三、四(26、27日)西半部晴時多雲，氣溫漸升，白天舒適早晚涼；東半部仍有局部短暫雨的機率。

▲28日「南海低壓」所輸送的水氣(中高雲)接近，各地雲量漸增。

歐洲模式28日至31日(除夕)的模擬顯示，天氣有劇烈變化。28日「南海低壓」所輸送的水氣(中高雲)接近，各地雲量漸增、零星降雨的機率逐漸提高。29日「鋒面」挾南海水氣影響並快速通過，帶來大範圍明顯降雨。30日降雨漸停轉多雲、氣溫下降。

31日(除夕)強冷空氣南下，天氣乾冷。但為第7至10天的模擬，有「不確定性」，無論降雨的時空分布，或者鋒後冷空氣的強度，各國模式模擬仍不一致，且皆在調整中，故尚不宜遽下定論，應繼續觀察。

▼左圖：21日20時歐洲(ECMWF)模式，模擬29日20時地面氣壓及12小時累積降雨圖顯示，南海水氣與鋒面帶來大大範圍明顯降雨。右圖：與左圖時間相同的美國(GFS)模式模擬顯示，降雨型態有明顯差異。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）