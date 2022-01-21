蔡英文春節勗勉東部地區部隊　頒發加菜金感謝國軍付出

▲總統蔡英文春節勗勉東部地區部隊。（圖／總統府提供，下同）



記者蔡文鈴／綜合報導

春節將屆，蔡英文總統今（21）日上午前往台東地區勗勉「陸軍臺東地區指揮部」、「海軍富岡雷達站」及「空軍第七飛行訓練聯隊」，感謝國軍堅守崗位、保家衛國，讓國人安心過年，並期勉國軍弟兄姊妹在新的一年持續精進，守護國人安全。

總統首先抵達「陸軍臺東地區指揮部」，實地視導戰備部隊實兵操演；隨後前往「海軍富岡雷達站」視導「雷情作業」。接著，總統於「空軍第七飛行訓練聯隊」聽取「F-5型機及勇鷹高教機性能暨任務介紹」、「新型彈射座椅裝備性能簡介」等裝備介紹，並與官兵會餐。總統也分別頒發加菜金，感謝國軍弟兄姊妹的辛勞付出。

蔡英文於志航基地致詞表示，空軍七聯隊，不僅擔負戰備任務，也進行飛行訓練。每位優秀的戰機飛行員，都必須來到這裡受訓，才能成為主力戰機飛官。現場的各位教官，都是空防戰力的重要關鍵，特別是現在新增勇鷹號高教機，以及如火如荼的換裝訓練，大家都辛苦了。

蔡英文說，空戰出英雄，地勤一半功，我們地勤兄弟姊妹，不分晝夜，為戰機執行檢修、保養，則是守護飛行安全的關鍵。因為有各位的付出，我們的戰機飛行員，才能安心出動，捍衛領空。我要代表國人，感謝各位教官以及所有地勤官兵的付出。

面對農曆新年將至，蔡英文除了要感謝全體中華民國國軍，堅守崗位，讓國人安心過年，也請在過年期間，有輪值的弟兄姊妹，務必要打電話問候家人，能夠和家人一起過年的弟兄姊妹，務必要好好陪伴家人。

蔡英文祝福大家在新的一年，都能夠持續精進，虎虎生風，就像我們F-5型戰鬥機尾翼的老虎圖騰，勇猛頑強，繼續守護我們的領空，捍衛國家。