「禾餘麥酒」創辦人遭出征　趙少康力挺：別讓政治蒙蔽一切

▲中廣董事長趙少康籲民眾放下仇恨，接受「禾餘麥酒」創辦人陳相全的道歉。（圖／翻攝趙少康臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

「禾餘麥酒」創辦人陳相全日前攻擊民進黨支持者是「塔綠班」遭網友出征，中廣董事長趙少康20日表示，總統蔡英文曾說「沒有人需要為自己的認同道歉」，這次禾餘事件「完全就是反證」，他呼籲民眾接受當事人的道歉，而且還看到禾餘麥酒其實長期照顧台灣農民、花六年復耕大麥的事實，「別讓政治蒙蔽了一切」。

趙少康臉書呼籲，「化解仇恨，乾一杯」，最近「禾餘麥酒」風波鬧得沸沸揚揚，因為留言「塔綠班」被網友出征刷一星負評。「禾餘麥酒」是台灣品牌，以和小農契作方式取得製酒原料，協助復育本土的小麥、大麥、蕎麥、玉米等作物，還鼓勵農民採有機耕作，可以說是以具體行動愛台灣，還被打成「仇視台灣本土力量」的企業，真是令人感嘆。

趙少康批評，我們常酸對岸的網友是小粉紅，對他們動不動出征台灣企業、藝人看不下去，「我相信台灣人的素質很高」，多數人不會像小粉紅老是「玻璃心碎一地」，對照蔡英文曾說「我當總統一天，沒有人需要為自己的認同道歉」，這次禾餘事件完全就是反證。

趙少康強調，既然當事人已經為自己的「塔綠班」嘲諷道歉了，大家應該回歸事件起因，就是農委會無力解決鳳梨釋迦產銷失調問題，讓農民成為兩岸關係緊張的犧牲品，禾餘麥酒被綠營側翼大舉出征。真要比較，禾餘是台灣少數精釀啤酒商，願意長期照顧台灣農民，花了六年復耕大麥，比很多嘴上說愛台灣的綠營側翼還要認真。

趙少康呼籲，請展現台灣人遠高於小粉紅的氣度跟民主風範，相挺好啤酒、良心企業，別讓政治蒙蔽了一切。