　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德出訪宏都拉斯　蔡英文：新的一年拚防疫拚經濟也要拚外交！

▲▼蔡英文指派賴清德出訪宏都拉斯。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文指派賴清德出訪宏都拉斯。（圖／翻攝蔡英文臉書）

記者杜冠霖／台北報導

友邦宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）將在1月27日舉辦就職典禮，總統蔡英文也指派副總統賴清德出席，並交付「三個深化」的任務，蔡英文表示，相信賴清德帶領的特使團，一定能夠順利達成任務，「新的一年，我們全力拚防疫、拚經濟，也繼續拚外交！」

賴清德將率共26人訪團到友邦宏都拉斯，參與卡蕬楚就職典禮，對此，蔡英文指出，自己期許此行完成「三個深化」的任務，首先是深化邦誼：我國與宏都拉斯建交已超過80年，宏都拉斯這幾年來特別支持台灣的國際參與，也一直是我國在中美洲的重要友邦，期許此行深化彼此歷久彌新的深厚邦誼。

第二，深化合作：長年以來，我國與宏都拉斯在經貿、公衛、教育等多項領域都有密切的合作關係。中美洲是充滿機會和發展潛力的市場，期許此行再深化彼此合作關係、互惠互助，增進兩國福祉。

第三，深化民主台灣的國際參與：此次特使團的出訪，代表台灣走向世界。期待我國與宏都拉斯等理念相近國家，持續攜手努力，對各項全球議題做出重要的貢獻。台灣也要向國際社會展現，民主台灣是有能力且負責任的合作夥伴。

蔡英文表示，由於目前全球疫情仍然嚴峻，此次特使團也在與指揮中心研商後，採取相關防疫準備，全力落實防疫原則，「相信賴副總統帶領的特使團，一定能夠順利達成任務。新的一年，我們全力拚防疫、拚經濟，也繼續拚外交！」

►什麼，GORE-TEX外套打折了！

ET快訊
她自拍私密片取悅男友　被轉傳外流崩潰
過年前「2天氣特點」出爐　連3天全台有雨
快訊／這一期莫德納搶光！指揮中心曝21輪規劃
網紅青青秀權狀　糗被起底房子在紅燈區
雙北、桃園、台中「寒假課輔暫停？」　懶人包一次看
Keanna爆「他也許被下封口令」　ØZI經紀人回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

教召14天新制上路　政院提企業租稅優惠「可扣除支付薪資150％所得額」

新北宣布：除夕、初一路邊停車暫停收費

同意調降地制法125萬人口升格門檻　民眾黨：但先修財政收支劃分法

國台辦挺長沙台商林懷等人　陸委會：中共「以黨領政」沒法治

賴清德出訪宏都拉斯　蔡英文：新的一年拚防疫拚經濟也要拚外交！

「蔣萬安血統正確必選台北市長」　焦糖喊：吳怡農該進牛棚暖身了

華視總經理槓藍營立院黨團　趙少康：整個公廣集團跟NCC都該廢！

民進黨年後開啟2022選舉布局　5月底完成議員初選

差4天檢疫期滿！加國返台男住防疫旅館亡　北市：3次採檢都陰性

最快3個月後開播！鏡電視：9大理念、6大特色打造全新電視新聞

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

學生剃頭到一半電剪突罷工　全場笑翻他崩潰喊：沒電了！

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

Keanna揭曖昧ØZI私訊「我是砲友暈船嗎？」　謝和弦酸她「雙面裸泳」：他惹上瘋婆

2AM趙權合體SJ神童「熱跳女團舞」嗨翻　美聲飆唱2PM《My House》全場好悲傷XD

熱血「指揮哥」遇火警支援疏導 霸氣守護消防水帶：不要壓管子

懷胎34周發現寶寶「唇腭裂」　爸忍淚求助：盼孩子健康長大

不好喝「真的去退錢」！下秒羅時豐突襲　送親簽海報...姪子「丟地上」：還沒人撿XD

教召14天新制上路　政院提企業租稅優惠「可扣除支付薪資150％所得額」

新北宣布：除夕、初一路邊停車暫停收費

同意調降地制法125萬人口升格門檻　民眾黨：但先修財政收支劃分法

國台辦挺長沙台商林懷等人　陸委會：中共「以黨領政」沒法治

賴清德出訪宏都拉斯　蔡英文：新的一年拚防疫拚經濟也要拚外交！

「蔣萬安血統正確必選台北市長」　焦糖喊：吳怡農該進牛棚暖身了

華視總經理槓藍營立院黨團　趙少康：整個公廣集團跟NCC都該廢！

民進黨年後開啟2022選舉布局　5月底完成議員初選

差4天檢疫期滿！加國返台男住防疫旅館亡　北市：3次採檢都陰性

最快3個月後開播！鏡電視：9大理念、6大特色打造全新電視新聞

教召14天新制上路　政院提企業租稅優惠「可扣除支付薪資150％所得額」

胸前「一顆狗頭冒出」神同步度估　牠眼神迷離3秒歪頭睡死融化網

陳柏霖「戴假髮穿紅衣扮鬼」！不計形象狼狽追車慘沒人理

向中國賀年祝發財？美4大航母打擊群集結南海　北京冬奧展開演訓

新北宣布：除夕、初一路邊停車暫停收費

自拍私密片取悅男友被外流　9人轉傳害少女崩潰自殘遭索賠400萬

紅色沙發掉一層皮露海綿！　肇事二哈「被唸到變光頭」裝盲失敗

拒打疫苗「還故意接觸染疫者」！　女歌手確診病逝

林吳晉阻殺全二軍最快　林明憲：未來主力捕手

同意調降地制法125萬人口升格門檻　民眾黨：但先修財政收支劃分法

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

政治熱門新聞

快訊／亞東醫院護理師傳Omicron給兒子　足跡在士林、板橋

四叉貓隔106天第5度抗體　高端續航情況曝光

快訊／桃園確診數恐上升　侯友宜：新北全力支援桃園

快訊／新北高中以下畢旅全延期　寒期輔導「滾動式修正」

「看不懂公文」撂不倒她　單親媽媽稱霸宜蘭政壇原因曝光

台中交通局秀證據：「中捷藍線變更」始作俑者是林佳龍

侯友宜「不禁餐廳內用」　原因曝光

快訊／亞東醫院Omicron感染源不明　侯友宜宣布：擴大篩檢

快訊／賴清德過境美國訪宏都拉斯6天5夜　蔡英文交辦3大任務

10年來首家　NCC通過鏡電視新聞台　

快訊／亞東醫院護理師5歲兒染疫　一採陰、匡列2天才發燒

資助瓜地馬拉對美遊說 外交部：完全合法

社子島開發案通過環評　自救會抗議北市府「粗糙審議」將提訴願

獨／民眾黨北市議員關鍵民調曝　「士北2席有機會」黃瀞瑩、陳思宇

更多熱門

相關新聞

賴清德出訪宏都拉斯　蕭美琴將陪同

賴清德出訪宏都拉斯　蕭美琴將陪同

副總統賴清德接受總統蔡英文指派，將率共26人訪團到友邦宏都拉斯，參與宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）的就職典禮，隨行人員包括駐美代表蕭美琴。另因應疫情考量，衛福部桃園醫院副院長陳厚全擔任防疫官，隨團出訪。

疫情期間避免群聚　總統府：蔡英文今年春節沒有發紅包行程

疫情期間避免群聚　總統府：蔡英文今年春節沒有發紅包行程

快訊／賴清德過境美國訪宏都拉斯6天5夜　蔡英文交辦3大任務

快訊／賴清德過境美國訪宏都拉斯6天5夜　蔡英文交辦3大任務

賴清德訪宏都拉斯防疫3原則出爐　返國回台南進行「14+7」

賴清德訪宏都拉斯防疫3原則出爐　返國回台南進行「14+7」

賀錦麗出席宏都拉斯總統就職　可能與賴清德同台

賀錦麗出席宏都拉斯總統就職　可能與賴清德同台

關鍵字：

賴清德宏都拉斯蔡英文卡蕬楚

讀者迴響

熱門新聞

即／客運擦撞機車　女騎士頭遭輾爆慘死

盧廣仲爆熱戀泱泱！1年前上《木曜》這集擦愛火

聚餐裝不熟！泱泱進盧廣仲家深夜未出

48秒浴室交歡性愛片外流　ØZI無奈認了「是本人」！

聖結石2022第一週「就用NFT賺進上千萬」

明天是大寒！命理師：4生肖「財運越冷越旺」

快訊／是真的！周杰倫三度當爸證實昆凌懷孕

青青被爆「已跟金主結婚」！爆料人：去年5/20登記

快訊／本土+10！西堤傳播鏈續增　境外44例

即／婦打3劑莫德納2天後亡　死因出爐

竹東唯一合法殯儀館快倒　70萬人恐繼續喝洗屍水

Keanna、ØZI約砲暈船撕破臉？她揭「砲友5大鐵則」

網美賣一次4萬！　「交涉＋開房過程」全被拍

ØZI私密片「短髮辣妹」身分曝光　經紀人認：擔心對方

快訊／亞東醫院護理師傳Omicron給兒子　足跡在士林、板橋

更多

最夯影音

更多
吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」

吳宗憲公司「員工0年終」：一毛都不給　助理狀況外...他摔手機痛譙「跟白癡一樣」
吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

吳姍儒搬新家「吳宗憲竟偷買樓上」　喊話「蓋消防梯直通」她氣哭：恐怖情人！

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

如果沒有就會立刻否認！Keanna親自喊話ØZI：別讓我當炮灰

學生剃頭到一半電剪突罷工　全場笑翻他崩潰喊：沒電了！

學生剃頭到一半電剪突罷工　全場笑翻他崩潰喊：沒電了！

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

ØZI48秒浴室交歡性愛片外流　「短髮辣妹」身分曝光 經紀人認：擔心對方

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面