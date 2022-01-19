賴清德出訪宏都拉斯　蔡英文：新的一年拚防疫拚經濟也要拚外交！

▲蔡英文指派賴清德出訪宏都拉斯。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者杜冠霖／台北報導

友邦宏都拉斯新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）將在1月27日舉辦就職典禮，總統蔡英文也指派副總統賴清德出席，並交付「三個深化」的任務，蔡英文表示，相信賴清德帶領的特使團，一定能夠順利達成任務，「新的一年，我們全力拚防疫、拚經濟，也繼續拚外交！」

賴清德將率共26人訪團到友邦宏都拉斯，參與卡蕬楚就職典禮，對此，蔡英文指出，自己期許此行完成「三個深化」的任務，首先是深化邦誼：我國與宏都拉斯建交已超過80年，宏都拉斯這幾年來特別支持台灣的國際參與，也一直是我國在中美洲的重要友邦，期許此行深化彼此歷久彌新的深厚邦誼。

第二，深化合作：長年以來，我國與宏都拉斯在經貿、公衛、教育等多項領域都有密切的合作關係。中美洲是充滿機會和發展潛力的市場，期許此行再深化彼此合作關係、互惠互助，增進兩國福祉。

第三，深化民主台灣的國際參與：此次特使團的出訪，代表台灣走向世界。期待我國與宏都拉斯等理念相近國家，持續攜手努力，對各項全球議題做出重要的貢獻。台灣也要向國際社會展現，民主台灣是有能力且負責任的合作夥伴。

蔡英文表示，由於目前全球疫情仍然嚴峻，此次特使團也在與指揮中心研商後，採取相關防疫準備，全力落實防疫原則，「相信賴副總統帶領的特使團，一定能夠順利達成任務。新的一年，我們全力拚防疫、拚經濟，也繼續拚外交！」