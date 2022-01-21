林昶佐媒合在地團體送900包白米　蔡英文胞姊也來了

▲林昶佐與會計師公會在濟南教會舉行記者會。（圖／呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

年關將近，為協助弱勢朋友，無黨籍立委林昶佐與會計師公會、濟南教會今（21）日與在地團體合作，共同送出900包白米，盼讓每位朋友都能過好年。總統蔡英文胞姊、台北市觀音線心理暨社會關懷協會榮譽理事長蔡英玲會中表示，物質的糧食與精神的糧食都很重要，盼給予弱勢家庭全方位照顧；林昶佐則說，將物資與需要幫助的人嫁接在一起，是民意代表的使命。

林昶佐今天上午與會計師公會全國聯合會、台北市會計師公會合辦寒冬送暖活動，共同捐贈900包白米，給予台灣國際飢餓對策協會、台灣食物銀行聯合會、人安基金會萬華站等團體。

林昶佐表示，不管在什麼時候，例如去年嚴峻時刻，都會透過各種不同管道，幫助需要物資的人，因為立委有不同的人脈網絡，可以將有能力提出資源、物資者與需要幫助的人嫁接在一起，這是民意代表的使命。

蔡英玲則說，糧食有精神和物質兩種，兩樣都很重要，過去台北市觀音線心理暨社會關懷協會提供全方位的服務給弱勢家庭，除了針對其經濟、教養、工作遇到的困難，幫忙辦尾牙、送年菜，也提供兒童課後輔導、父母財務管理、寒暑假旅遊等課程及活動，期盼讓他們在身體方面充分倍滋養後，可以追求更高層次的滿足，「大家一起努力讓社會更好更充實。」